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تفاصيل القبض على مطلوبي خلية الحسينية الارهابية

منذ 4 ثواني
Amman, JORDAN: Members of an anti-terrorist squad participate in the first military parade since King Abdullah II ascended the throne seven years ago, during celebrations to mark the 85th anniversary of Jordan's armed forces, 10 June 2006 in Amman. The Jordanian army has grown from 750 men in 1923 to a combined force of more than 100,000 troops ever since conscription was suspended in 1999, in the aftermath of the 1994 peace treaty with Israel. PHOTO/KHALIL MAZRAAWI (Photo credit should read KHALIL MAZRAAWI/AFP via Getty Images)

 

 

الأمن العام : المطلوب الأخير بخلية الحسينية الإرهابية يسلم نفسه للامن الوقائي 

أعضاء الخلية 11 إرهابيا اشتركوا وخططوا لعمليات ارهابية وجميعهم تم التعامل معهم أو أُلقي القبض عليهم.

مديرية الامن العام اذ تستذكر شهداءها الأبرار ، لتؤكد على إنفاذ سيادة القانون بعدالة والضرب بيد من حديد على من يحاول المساس بأمن الوطن واستقراره.

وطنا اليوم – قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ليلة امس الثلاثاء ، انه ومنذ اللحظة الاولى لحادثة استشهاد العميد عبد الرزاق الدلابيح وما تبعها ورافقها من احداث استشهد خلالها ثلاثة من خيرة رجال الامن العام والتحقيقات مستمرة في خلية الحسينية الارهابية التي خطط اعضاؤها ونفذوا تلك الاعمال الارهابية ، إذ قادت التحقيقات لتحديد 11 شخصا هم اعضاء الخلية الارهابية .

واضاف الناطق الاعلامي أنّ معظم اعضاء الخلية كان قد تم التعامل معهم او القي القبض عليهم واحيلوا لمحكمة امن الدولة باستثناء شخصين شقيقين كانا قد تواريا عن الانظار ، الاول قتل خلال الاشتباك المسلح قبل ايام مع قوة امنية خاصة برفقة شقيقه واخر كان قد فر من احد مراكز الإصلاح والتأهيل فيما قام اخر اعضاء الخلية مساء اليوم بتسليم نفسه للامن الوقائي والتحقيق جارٍ معه تمهيدا لاحالته للقضاء.

وأكد الناطق الاعلامي انه مع انهاء التحقيقات واكتمال القبض على اعضاء الخلية كافة فإنّ مديرية الامن العام تستذكر شهداء الواجب وخيرة شباب الاردن ممن استشهدوا وقدموا ارواحهم ذوداً عن حياض الوطن وامنه واستقراره.

وانها لتؤكد انها ماضية على ذات النهج بانفاذ سيادة القانون على الجميع والضرب بيد من حديد على كل من يحاول المساس بأمن الاردن وسلامة مواطنيه بحزم ودون أيّ تهاون.


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