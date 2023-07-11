الخصاونة يتفقد سير العمل في دائرة الأراضي والمساحة

وطنا اليوم:استكمالاً لسلسة جولاته الميدانيَّة وزياراته التَّفقُّديَّة التي يُجريها للمؤسَّسات الحكوميَّة، زار رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة دائرة الأراضي والمساحة اليوم الثلاثاء.

وشدِّد الخصاونة خلال الزيارة على ضرورة تقديم الخدمة المُثلى والفُضلى والدَّقيقة للمواطنين والمستثمرين ضمن أعلى درجات الكفاءة والجودة والأمان.

وتفقَّد الخصاونة سير العمل في قسم تسهيل الاستثمار العقاري في دائرة الأراضي والمساحة