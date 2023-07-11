الحمادين يؤدي اليمين القانونية أمام نائب الملك رئيسا لديوان المحاسبة

وطنا اليوم:أدى اليمين القانونية أمام نائب جلالة الملك، سمو الأمير فيصل بن الحسين، اليوم الثلاثاء، راضي الحمادين، بمناسبة تعيينه رئيسا لديوان المحاسبة.

وحضر مراسم أداء اليمين، التي جرت في قصر الحسينية، رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي