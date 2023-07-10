فريق الفيصلي يفوز على شباب الأردن ببطولة الدرع

وطنا اليوم – فاز فريق الفيصلي على فريق شباب الأردن بنتيجة 3-0 في المباراة التي جرت الإثنين على ستاد الأمير محمد بمدينة الزرقاء في الجولة العاشرة من منافسات بطولة درع الإتحاد.

وبهذا الفوز رفع الفيصلي رصيده إلى 30 نقطة من عشرة انتصارات متتالية في رقم جديد للفيصلي الذي ضمن لقب بطولة الدرع قبل جولتين.