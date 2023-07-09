عشيرة الدلابيح تبعث برسالة شكر الى جلالة الملك

وطنا اليوم – وجهت عشيرة الدلابيح وبني حسن عامة رسالة شكر الى سيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم وولي عهده الأمين و لجهاز المخابرات العامة والقوات المسلحة ومديرية الأمن العام على ما بذلوه اليوم من عمل ناجح والمواقف البطولية اتجاه الوطن ، وما حصل اليوم من عملية بطولية للإقتصاص من الخلية الإرهابية التي إغتالت الشهيد العميد عبدالرزاق الدلابيح وإخوانه شهداء الوطن والأمن العام فهذا دليل واضح على إهتمام وحرص جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم للوصول الى هذه الخلايا في مواقعهم و جحورهم الدمثة وأخذ الثأر لجنوده البواسل الذين تلقوا الرصاص في جباههم و رقابهم و صدورهم .

حفظ الله الاردن شعباً ومليكاً بقيادة عميد آل هاشم جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم ، عنهم الشيخ والقاضي العشائري عبدالله عقلة ابو دلبوح ابو نواش وأشقاء وأبناء الشهيد العميد عبدالرزاق الدلابيح .