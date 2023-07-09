بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

بعدما فتحت وطنا اليوم الملف … مصدر يوضح إجراءات التحكيم في قضية العطارات

منذ 10 دقائق
Attarat power plant is seen Wednesday, June 7, 2023, some 100 kilometers (60 miles) south of Amman, Jordan. The $2.1 billion Attarat power plant that began officially operating on May 26 has fueled tensions between Beijing and the resource-poor kingdom and set off an international legal battle. (AP Photo/Raad Adayleh)

وطنا اليوم:أكّد مصدر مسؤول في وزارة الطاقة والثروة المعدنية أنّ إجراءات التحكيم فيما يُعرَف بقضية “العطارات” ما زالت مستمرّة، ومن المتوقّع أن تمتد جلساتها حتى مطلع العام المقبل على أن يصدر الحكم بعد ذلك التاريخ، أي نحو منتصف العام المقبل.
وأضاف المصدر في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن قضية التحكيم تتلخص بطلب الحكومة الأردنية إعادة النظر بالاتفاقية نظراً “للغبن الفاحش” الناجم عن ارتفاع أسعار الكهرباء جراء الاتفاقية التي وقّعت عام 2013، مشيراً إلى أن الاتفاقية وقّعت مع ائتلاف شركات صينية وماليزية وأستونية، وأن الحكومة الأردنية طلبت تخفيض أسعار الكهرباء المنتجة من مشروع العطارات باستخدام الصخر الزيتي، ولم تطلب فسخ العقد.
وكانت الحكومة وشركة الكهرباء الوطنية تقدمتا بطلب التحكيم إلى غرفة التجارة الدولية في باريس في أواخر عام 2020.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:43

بقيمة 12 مليون دينار.. فرصة استثمارية لإنشاء مدينة ترويحية في عمّان

16:34

ضبط صاحب مزرعة روى مزروعاته بمياه عادمة

16:26

بلينك يوقع مذكرة تفاهم مع تطبيق WeCare لتوفير خدمات الرعاية الصحية عبر الإنترنت للعملاء والمستخدمين

16:20

التربية تكشف نسبة الخطأ في تصحيح امتحان التوجيهي

16:10

الصناعة والتجارة توضّح بشأن أسعار الدواجن في الأسواق

15:54

تحذيرات مهمة .. موجة حر منتظرة في الأردن

15:18

غضب على الشرطة الأميركية.. عناصرها طرحوا حامل سمراء على الأرض

15:06

الطاقة النيابية تطالب برفع عمولة محطات المحروقات

15:00

ارتفاع الإقبال على الذهب بنسبة 25%

14:34

إيعاز من الداخلية للشركات ومتعهدي الحفلات

14:18

الحبس لموظف في العقبة أساء استعمال السلطة

14:14

إطلاق أول منصة ترويجية تفاعلية بالمملكة .. استثمر في الأردن

وفيات
وفيات الأحد 9-7-2023شكر على تعازٍ بوفاة والدة الزميل الإعلامي يونس أبو إصليحوفيات الجمعة 7/7/2023وفاة الشيخ أبو عبد الرحمن وهو يؤم المصلينالدكتور ماجد ابو جابر في ذمة الله