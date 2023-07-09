اسماء الناجحين في الامتحان التنافسي (أسماء)

وطنا اليوم:أعلن ديوان الخدمة المدنية اليوم الاحد اسماء الناجحين في الامتحان التنافسي الالكتروني الذي تم عقده في ديوان الخدمة المدنية بتاريخ 11-6-2023

بكالوريوس هندسة الحاسبات الالكترونية

البادية الجنوبية / لواء قصبة معان

احمد محمد بشير بدران

اسماء مطيع ساري العمامره

انسام عبد الله سند السبوع

ايناس اعويض علي السبوع

ساره ذياب سودان الركيبات

عهد محمد هلال مرعي

البادية الشمالية / لواء الشمالية الشرقية

احمد حمدان عوده عبيد الله

امنه عيد حطاب الشرفات

سحر هايل عليان الشرفات

سعد حمود عرب العون

فارس ياسر سالم المساعيد

نجلاء جمال سالم بني صخر

هنادي حسن ذيب جاسر

وجدان سالم ذيب المساعيد

البادية الشمالية / لواء الشمالية الغربية

حياه فلاح فياض الحربي

سوسن مفضي حطاب السرحان

ميعاد حمود قاسم بني خالد

البادية الوسطى / لواء قصبة الزرقاء

اشرف بيان فوزي زين الدين

البادية الوسطى/ لواء الجيزة

الاء نايف سليمان الزبن

زينب جمعه سليم السواريه

طارق عوده خلف الحامد

فاتن ابراهيم علي الغرايبه

هاشم سعود غياض الزبن

هبه عايد محمد الفضلات

هديل كريم حماد السحيم

البادية الوسطى/ لواء الموقر

اسراء عوني ابراهيم الراعي

ايه محمد عبد العال المصرى

بيان محمود حمد الجبور

روان محمود مسعود الخريسات

مجد فهد حرب الجبور

محافظة اربد / لواء الرمثا

ابتسام زايد حسين السيوف

تهاني محمد علي الجيزاوى

ربا ابراهيم خليل العبسي

عبير محمود علي الزعبي

ماجده محمود عطا الشنيور

مهند مذيب محمد الرشدان

محافظة اربد / لواء الاغوار الشمالية

اثار محمد طعمه الشويات

اسراء محمود سليم الحناوى

بيان نعيم حامد الدخيل

راني سليم حسن العمري

عدي محمد خلف الخلف

محمد صبحي صبري قاسم

ميساء اكرم عبد الكريم الزبيدى

محافظة اربد / لواء الطيبة

اوس محمد فواز علاونه

حنين غازي محمد القرعان

فايزه احمد صالح القواقنه

فخر غازى نجيب العرايضه

قصي عبد الله فالح العزام

ندى فلاح طالب طعان

محافظة اربد / لواء الكورة

احمد ساطع حسين الصالح

الاء عبد الله عوض الصباح

ايمن حسين احمد الفقيه

فاطمه محمد علي المنصور

فاطمه محمود عقله بني ارشيد

محمد عارف محمد المستريحي

وجدان ياسين محمد البطوش

محافظة اربد / لواء المزار الشمالي

اسراء مرزوق صبح ابو عاشور

اسلام احمد خلف بني عامر

امل سليمان ذياب الشرمان

خالد علي بركات الجراح

ليالي علي محمد الطلافحه

ميس محمد عمر الحنيطي

محافظة اربد / لواء بني عبيد

الاء تيسير احمد بدور

ناديا شهاب علي شياب

محافظة اربد / لواء بني كنانه

اسمهان علي حمدان السعايده

ايمان علي مصطفى غرايبه

شيماء علي عايد ابراهيم

قتيبه احمد نايف الطلاق

مناف سليمان مفلح عبيدات

محافظة اربد / لواء قصبة اربد

فاتن محمد رضوان بطاينه

معتصم عدنان محمد الطعامنه

هدى سلطان صالح الزعبي

محافظة البلقاء / لواء الشونة الجنوبية

الاء ممدوح اسماعيل الراعي

امالي حسين حمود العدوان

اماني عبد الحفيظ علي الزيادات

رافت هاني عوده السلامات

نعمه جاسر حماد ابو زيتون

محافظة البلقاء / لواء دير علا

اثير احمد يوسف ابو زنيمه

آلاء سعود احمد الرماضنه

بلال سليمان صبح الياسين

تغريد دخل الله عقيل المشاقبه

عمار عبدالله محمد النعيمات

فريال عبد الفتاح سليمان النعيمات

محمد يوسف خليل ابو صليح

محافظة البلقاء / لواء عين الباشا

اسماء مصطفى عبد ربه الجواوده

ايمان خليل طه المحارمه

رشا عادل محمد عوده

عروب عمر محمود يونس

فادي محمد عبد الهادى العربيد

محافظة البلقاء / لواء قصبة السلط

الاء سليمان محمد الخريسات

امجد فالح احمد الرحامنه

باسمه مخلد خليل الرحامنه

رنا جمال عبد الحميد قطيشات

محمد جمال عبد الهادى السعايده

معتز احمد فلاح العمايره

مها شريف احمد غنام

هبه اسماعيل عبد الله النسور

محافظة الزرقاء / لواء الرصيفة

اريج محمد نمر خرشيد

اسماعيل احمد اسماعيل الشاطر

ساجده اسماعيل موسى ابو رواع

سناء صبحي خالد شعبان

لانا ابراهيم خليل بواعنه

هناء فؤاد مسعود عبد الرحمن

محافظة الزرقاء / لواء قصبة الزرقاء

سحر محمد يعقوب لصوي

سحر نادر يوسف بركات

شيرين تيسير عبد الكريم المعايطه

عبير عيسى عبد الله البشيتي

غدير باسم عبد الرحيم خضر

ماهر فتحي اسماعيل الحسن

ميسلون عبدالله عبد القادر ابو زغلان

هديل عمر عبدالعزيز بدران

وفاء كمال مصطفى مقاطف

محافظة الطفيلة / لواء قصبة الطفيلة

امامه جميل عبيد القرارعه

خديجه سالم مزلوه السبايله

صهيب احمد خلف القرارعه

نسرين سلامه سليمان العدينات

نور فؤاد هويمل العوران

محافظة العاصمة / لواء الجامعة

ريما عبد الكريم جبر السلال

علاء تيسير سليم خضر

فاطمه احمد محمد العمري

فاطمه فايز سليمان الحلو

هشام خليل محمد قشطه

محافظة العاصمة / لواء القويسمة

اروى عبد الكريم محمد عواد

اريج يوسف عبد الله الخياط

اماني محمود عواد الخريسات

ايهاب كامل عبد الله ياسين

ربى محمود عبد الله علي

رجاء عبد الحليم محمد الرمحي

علي محمود علي محمد علي

عهود صالح نهار السيوف

محمد وليد علي ابو رحمه

هبه محمد يوسف ابو صقير

محافظة العاصمة / لواء سحاب

اروى منصور حميدان الدبوبي

افنان عبد الرحمن نمر الزيود

اميره سلمان علي المصرى

دعاء عبد الله عفاش ابو زيد

سالم شامان سالم المراشده

ساندى محمد ابراهيم اخميس

شرف الدين علي صالح الزيود

محمد سفيان صالح بدر

مريم صالح احمد المرعي

هبا فايز احمد ابو زيد

هديل احمد مقبل الزيود

محافظة العاصمة / لواء قصبة عمان

اشراق احمد فياض الشوابكه

ربى محمود سليمان الطراونه

محافظة العاصمة / لواء ماركا

اشراق رياض حسن شحرورى

امنه عبد الله محمد الناطور

اياد عبد المجيد عبد الفتاح عواد

ايناس رفعت طالب دارحسن

ريما شريف صالح ابو لاوي

زينب عبد الله جابر ابو مرتضى

سرين احمد اسماعيل فليفل

صفاء ياسين محمد اللحام

عبير ناصر عبد الوهاب العطار

غدير اسماعيل عوده سرحان

محمد جميل عبد الرحمن ابو شاور

محمد منير توفيق الخندقجي

معتصم محمد احمد حماد

محافظة العاصمة / لواء ناعور

بسمه عبد السلام فهيد العفيشات

شاديه خليل محمد السعيدات

فلاح علي طه العفيشات

منى محمد سعيد الدره

محافظة العاصمة / لواء وادي السير

الهام احمد يوسف الكسواني

رانيه محمد رزق الحلبي

سوزان سليمان قاسم صقر

هبه الله عبد الله محمد حسين

محافظة العقبة / لواء قصبة العقبة

اسلام عيسى احمد الجلامده

ايناس جميل سالم القراله

روان خالد محمود ابداح

سمر عبد الله سلامه ابو دلوين

محافظة الكرك / لواء الاغوار الجنوبية

اسيل عبد العزيز محمود السحيمات

الاء يوسف مكيد الخطبا

دعاء مد الله سليمان القضاه

ربى احمد عبد الكريم الرواشده

نبأ شاهر محمد العشوش

محافظة الكرك / لواء القصر

جواد ابراهيم حسين ابو قديري

وسن طلعت نايل الصعوب

محافظة الكرك / لواء المزار الجنوبي

اسماء عبد الله محمد ابو نواس

نسرين محمد صادق الصرايره

محافظة الكرك / لواء قصبة الكرك

الشفاء سليمان اسحق الشمايله

سناء احمد سالم الضمور

عدي عبد المهدي محمد العلاوي

محافظة المفرق / لواء قصبة المفرق

شروق محمد وليد محمد سعيد الحلواني

شهناز عوده عبد ربه الدبايبه

محافظة جرش / لواء قصبة جرش

الاء عدنان محمد الزرعي

اماني خالد محمد باير

امل عمر سليمان الزعبي

ايمان احمد رشيد زريقات

شريهان فايز يوسف الشرارى

هيا عبد الرحمن عزت الجابرى

وجدان عبد الكريم حامد الحجيله

محافظة عجلون / لواء قصبة عجلون

اشراق احمد سليم المومني

جيهان هاني يوسف حداد

سائد فواز عمر الصمادى

مهند محمد علي القضاه

محافظة لطفيلة / لواء بصيرا

اسراء محمد عبد الله العودات

الاء يوسف سلمان عيال سلمان

خديجه هاني اسماعيل عيال سلمان

معاويه سهيل فرحان الرفوع

محافظة مادبا / لواء ذيبان

الاء محمد سليمان الشبيلات

ايمان عيد نومان الحيصه

دينا سالم محمد الحوامده

رامي عطا برجس البريزات

سوسن محمد سالم الحيصه

محافظة مادبا / لواء قصبة مادبا

علا علي محمد حوراني

فاطمه ماجد شريف برغوث

هيفاء احمد موسى المغزز

محافظة معان / لواء البترا

امل اسماعيل عبد الله الحسنات

علا علي موسى الطويسي

لبنى عبد الرحمن موسى الطويسي

لينا محمد عيسى النوافله

محافظة معان / لواء الشوبك

سماح عبد الله عطوه الطوره

ضحى محمد ابراهيم العسوفي

محافظة معان / لواء قصبة معان

اخلاص محمد عبد الوالي المزايده

حنين محمود رسمي الخوالده

حنين نضال ابراهيم الشراري

غيث عمر احمد الرواشده

فخريه احمد حسن عبيدو

فيصل طه صالح ابو صالح

محمد احمد ابراهيم عساف

نهايا محمود احمد سليمان

هبة محمد هارون الصنات ال خطاب