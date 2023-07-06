بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رياضة

برونزيتان جديدتان للأردن من الجودو في الجزائر

منذ ساعة واحدة
برونزيتان جديدتان للأردن من الجودو في الجزائر

وطنا اليوم:حقق لاعبا المنتخب الوطني للجودو عبدالله مقداد وحسين عيال سلمان ميداليتين برونزيتين، مساء اليوم الخميس، وذلك في منافسات دورة الألعاب العربية والمقامة في الجزائر.
وتمكن عبدالله مقداد من نيل برونزية وزن تحت ٩٠ كغم حيث فاز في مباراته الأولى بالدور ربع النهائي على اللاعب العراقي شهاب القريشي وفي نصف النهائي خسر أمام اللاعب الجزائري أسامة كابري.
وفاز “مقداد” في نزال الميدالية البرونزية على اللاعب الليبي محمد اللافي.
فيما تمكن اللاعب حسين عيال سلمان من إحراز برونزية وزن فوق ١٠٠ كغم. بعد فوزه في نزال الميدالية البرونزية على اللاعب الإماراتي عبدالرحمن منصور.
وكان حسين عيال سليمان قد خسر في الدور ربع النهائي أمام اللاعب الجزائري محمد ليلي.
ورفع المنتخب الوطني للجودو رصيد ميدالياته في الدورة العربية (الجزائر ٢٠٢٣) إلى ٤ ميداليات من بينها فضية واحدة و٣ برونزيات حيث كان بلال منصور قد توج يوم أمس بفضية وزن تحت ٦٠ كغم ونال أحمد الرفوع برونزية وزن تحت ٦٦ كغم.
هذا ويختتم المنتخب الوطني مشاركته في منافسات الجودو يوم غد حيث سيخوض منافسات فرق الرجال


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:56

السفارة السعودية تنبه رعاياها في الكويت

20:50

درجات حرارة ثلاثينية في الأردن خلال عطلة نهاية الأسبوع

20:38

إيلون ماسك بعد إطلاق ثريدز : نسخ – لصق لتويتر

20:30

العجارمة يوضح بشأن الطالبة التي تأخرت عن امتحان التوجيهي

20:23

الهناندة: 50% من الوظائف التقليدية لن تكون موجودة بالمستقبل

20:14

ملتقانا للرائدات الاردنيات تقيم دورة تدريبية بعنوان طرق مواجهة الهشاشة النفسية

19:46

1000 طلب للحصول على لقب شيخ .. للقصة بقية عند الدعجة

19:33

مريض يعتدي على ممرضة أثناء عملها في إربد

19:26

حفاظاً على أمنها .. السويد تدرس تجريم إحراق نسخ القرآن

19:15

منح دراسية في برامج الدراسات العليا من سلوفينيا

19:10

حفاظاً على كرامة الامتحان .. التربية تدرس نقل 5 قاعات ثانوية عامة

19:03

رئيس الوزراء يلتقي وزير الخارجية العماني

وفيات
وفيات الخميس 6-7-2023والدة الإعلامي يونس ابواصليح في ذمة اللهأسرة وطنا اليوم الإخباري تنعى والدة الزميل الإعلامي يونس أبو اصليحوفيات الأربعاء 5-7-2023وفاة الممرضة الشابة هيفاء القرعان والخدمات الطبية تنعها