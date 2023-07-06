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الأمانة تستقبل 2266 شكوى وملاحظة خلال حزيران الماضي

منذ ساعة واحدة
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وطنا اليوم:أظهر تقرير دائرة خدمة الجمهور في أمانة عمان، أن 2266 شكوى وملاحظة وردت لمديريات المناطق خلال شهر حزيران الماضي عن طريق الموقع الإلكتروني للأمانة، وتطبيق الأجهزة الذكية، ومركز الاتصال الموحد (102 أو 117180).
وبلغت نسبة إغلاق هذه الشكاوى والملاحظات 92 بالمئة حسب الموعد المحدد، حيث توزعت معظمها بين تراكم نفايات، ونظافة شوارع، وشكاوى أبنية ومنشآت مخالفة، وإزالة مخلفات تقليم أشجار


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