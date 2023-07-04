رفع العلم الأردني في قرية الرياضيين قبيل الانطلاق الرسمي لدورة الألعاب العربية (الجزائر ٢٠٢٣)

وطنا اليوم – بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة آية بنت فيصل رئيسة البعثة الأردنية المشاركة في النسخة الخامسة عشرة من دورة الألعاب العربية (الجزائر ٢٠٢٣) تم رفع العلم الأردني وعزف النشيد الوطني الأردني في قرية الرياضيين بالعاصمة الجزائر وذلك قبيل يوم واحد على الافتتاح الرسمي للدورة العربية مساء يوم غد الأربعاء في ستاد ٥ جويلية.

وعلى هامش حفل رفع العلم الأردني اجتمعت سمو الأميرة آية بنت فيصل مع البعثة الأردنية وذلك لمناقشة ترتيبات حفل افتتاح النسخة الخامسة عشرة من دورة الألعاب العربية بحضور الدكتور خالد عطيات نائب رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية نائب رئيس البعثة الأردنية في الدورة العربية.

يذكر أن الأردن يُشارك في الدورة العربية بالجزائر بوفد يتكون من ١٣٢ لاعبا ولاعبة يُمثلون ١٧ رياضة وهي : ألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة 3×3 (رجال وسيدات) والملاكمة والمبارزة ورفع الأثقال والجودو والكراتيه والمصارعة وكرة الطائرة للسيدات والرجال والسباحة والجمباز والشطرنج وكرة الطاولة وكرة اليد وكرة الجرس وألعاب القوى لذوي الهمم.