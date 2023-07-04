بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رياضة

رفع العلم الأردني في قرية الرياضيين قبيل الانطلاق الرسمي لدورة الألعاب العربية (الجزائر ٢٠٢٣)

منذ 3 دقائق
رفع العلم الأردني في قرية الرياضيين قبيل الانطلاق الرسمي لدورة الألعاب العربية (الجزائر ٢٠٢٣)

وطنا اليوم – بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة آية بنت فيصل رئيسة البعثة الأردنية المشاركة في النسخة الخامسة عشرة من دورة الألعاب العربية (الجزائر ٢٠٢٣) تم رفع العلم الأردني وعزف النشيد الوطني الأردني في قرية الرياضيين بالعاصمة الجزائر وذلك قبيل يوم واحد على الافتتاح الرسمي للدورة العربية مساء يوم غد الأربعاء في ستاد ٥ جويلية.

وعلى هامش حفل رفع العلم الأردني اجتمعت سمو الأميرة آية بنت فيصل مع البعثة الأردنية وذلك لمناقشة ترتيبات حفل افتتاح النسخة الخامسة عشرة من دورة الألعاب العربية بحضور الدكتور خالد عطيات نائب رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية نائب رئيس البعثة الأردنية في الدورة العربية.

يذكر أن الأردن يُشارك في الدورة العربية بالجزائر بوفد يتكون من ١٣٢ لاعبا ولاعبة يُمثلون ١٧ رياضة وهي : ألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة 3×3 (رجال وسيدات) والملاكمة والمبارزة ورفع الأثقال والجودو والكراتيه والمصارعة وكرة الطائرة للسيدات والرجال والسباحة والجمباز والشطرنج وكرة الطاولة وكرة اليد وكرة الجرس وألعاب القوى لذوي الهمم.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
01:41

رجال الطائرة يخوضون التدريب الأول في الجزائر استعداداً لدورة الألعاب العربية

01:29

عاجل … رافاييل فاران: سعيد جداً بشراكتي مع إنجوت بروكرز، وتشرّفت بزيارتي للأردن!

01:23

اختيار حسين عشيش لحمل العلم الأردني في افتتاح دورة الألعاب العربية “الجزائر ٢٠٢٣

23:44

بيان عسكري صادر عن كتائب القسام

20:57

محافظة : صعوبة امتحانات الثانوية العامة تختلف بحسب المباحث

20:48

بيان ملتقى ابناء الكرك الثقافي عمان

20:46

بن غفير يشجع إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين : احملوا السلاح

20:43

توق يبحث مع السفير الكوري عددا من القضايا الأكاديمية

20:37

مطالب بتأسيس هيئة تطوير عقاري في الأردن

20:29

رغم الأعباء الإضافية.. الأردن يحرص على العودة الطوعية للاجئين

20:21

نادي الرمثا: الاتحاد وعد بتطبيق الفار في الدوري

19:58

الجيش المصري يصدر بيانًا بشأن عملية الدهس المروعة في القاهرة

وفيات
وفاة الممرضة الشابة هيفاء القرعان والخدمات الطبية تنعهاوفيات الثلاثاء 4-7-2023والد معالي الدكتور علي العايد في ذمة اللهوفيات الاثنين 3-7-2023شكر على تعاز بوفاة والدة امجد المسلماني