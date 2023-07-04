رجال الطائرة يخوضون التدريب الأول في الجزائر استعداداً لدورة الألعاب العربية

وطنا اليوم – خاض المنتخب الوطني

للكرة الطائرة للرجال مساء اليوم الثلاثاء تدريبه الأول في الجزائر وذلك استعداداً للمشاركة في النسخة الخامسة عشرة من دورة الألعاب العربية والتي ستفتتح بشكلٍ رسمي يوم غد.

وكان المنتخب الوطني للكرة الطائرة قد وصل يوم أمس الإثنين إلى العاصمة الجزائر حيث تكون من المدربين اسماعيل البرقاوي وسامي المحاسنة واداري المنتخب يونس العبداللات والحكم تاج الدين الوديان وكل من اللاعبين : يعقوب القهوجي وأحمد العواملة وخالد شباب وخالد أبو مشرف وعبادة فدغم ومحمد سعدون وياسر أحمد ومحمد القطامي واياد ماضي ومحمود النقيب وراشد العلوان ومهند جروان.

وسيفتتح المنتخب الوطني للكرة الطائرة مشاركته في منافسات الدورة العربية يوم الجمعة المقبل حيث سيلتقي مع المنتخب الفلسطيني عند الساعة الرابعة مساءً بتوقيت الجزائر

وفي ثاني لقاءاته سيلتقي منتخبنا مع المنتخب القطري يوم السبت المقبل وعند الساعة الرابعة مساءً وفي اليوم التالي سيخوض منتخبنا ثالث لقاءاته حيث سيلتقي مع المنتخب الجزائري عند الساعة السابعة مساءً قبل أن يختتم المنتخب الوطني لقاءاته في الدور الأول بلقاء المنتخب الليبي عند الساعة الرابعة مساءً يوم ١٠ من الشهر الجاري.

وتشارك في منافسات الرجال ٥ منتخبات وهي الجزائر وقطر وفلسطين وليبيا إضافةً إلى الأردن، حيث ستلعب هذه المنتخبات ضد بعضها البعض في الدور الأول بنظام الدوري من جولة واحدة وتتأهل المنتخبات الأربعة الأولى فيما بعد إلى الدور نصف النهائي والذي سيُلعب بنظام خروج المغلوب