عاجل … رافاييل فاران: سعيد جداً بشراكتي مع إنجوت بروكرز، وتشرّفت بزيارتي للأردن!

وطنا اليوم – استقبلت شركة انغوت للوساطة المالية ذ.م.م. (إنجوت بروكرز) المنظّمة والمرخّصة من قبل هيئة الأوراق المالية الأردنية سفير علامتها التجارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نجم نادي مانشستر يونايتد حالياً والمنتخب الفرنسي سابقاً؛ رافاييل فاران. وتأتي زيارته للعاصمة عمّان ولمدينة البتراء الأثرية تلبيةً لدعوة إنجوت بروكرز التي وجّهتها له لحضور الحدث الترويجي الذي نظّمته الشركة في البتراء، حيث تم تصوير فاران هناك والتقاط صور وفيديوهات تذكارية وترويجية متنوعة له.

وهدفت إنجوت بروكرز من هذا الحدث إلى المساهمة في تنشيط القطاع السياحي من خلال الترويج لمدينة البتراء سياحياً واستثمارياً، وبالتالي عكس صورة إيجابية عن المناطق السياحية الموجودة في أردننا الحبيب، وتعزيز مكانته وجعله محط أنظار العالم واستقطابه لعدد أكبر من السياح. وحرصت من خلال هذا الحدث إلى إبراز أوجه التشابه وتعزيز الروابط بين عالمي التداول وكرة القدم.

وحضر هذا الحدث شخصيات مرموقة وجهات إعلامية محلية وعالمية معروفة، وتم تغطيته على وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة وعبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية المحلية والعالمية.

وخلال التغطية الإعلامية والمقابلات الصحفية التي تم إجراؤها مع سفير إنجوت بروكرز أثناء هذا الحدث، صرّح رافاييل أنه قضى وقتاً ممتعاً خلال زيارته للمملكة الأردنية الهاشمية،

وعبّر عن حماسه وسعادته الكبيرة للشراكة التي تجمعه مع إنجوت بروكرز والتي يهدفان من خلالها إلى إحداث ثورة ضخمة ونقلة نوعية في قطاع التداول والاستثمار عبر توعية الأفراد والشباب على وجه الخصوص بمدى أهمية اكتسابهم للمعرفة والثقافة المالية مهما اختلفت مؤهلاتهم وخبراتهم.

وأضاف فاران: “في بداية شبابي وكغيري من الشباب كنت أطمح بأن يكون لي مستقبل ناجح في عالم كرة القدم؛ لذا فأنا سعيد جداً بهذه الشراكة التي سنُثبت من خلالها أن كل شاب قادر على رسم مستقبله المالي من منظور جديد؛ من خلال الحصول على أفضل الفرص الاستثمارية التي تُوفّرها إنجوت بروكرز”.

وقال أيضاً: “أما عن زيارتي للأردن فهذه هي زيارتي الأولى، وتشرّفت بزيارتي للعاصمة عمّان ومدينة البتراء الأثرية المعروفة بأنها أعجوبة من عجائب الدنيا السبع، فهذا الإرث الحضاري هو مدعاة للفخر للشعب الأردني وشعوب المنطقة. وأدهشني مدى شغف المجتمع الأردني بكرة القدم وذلك من خلال الترحيب الكبير الذي حظيت به. وإنني سأسعى لتكرار هذه الزيارة في المستقبل”.

وأضاف: “إن هذه الشراكة مميزة فإنجوت بروكرز تستخدم كرة القدم كوسيلة جديدة لتعزيز أهمية اكتساب الأفراد للمعرفة المالية، خاصة وأنها تُساعدهم من خلال ندواتها وموادها التعليمية على إرشادهم لكيفية إدارة أموالهم واستثمارها بشكل مدروس وبالتالي تمكينهم من تحقيق أهدافهم المالية؛ وهو أمر أدعمه بفخر كبير”.

أما فيما يتعلق بالمبادرات والبرامج التي ستُطلقها إنجوت بروكرز؛ فقد أبدى فاران حماسه بذلك وركّز على أهمية البرامج التعليمية للوصول إلى نطاق أوسع من الأفراد، وصّرح عن تطلّعه لدعم هذا النوع من البرامج وغيرها من المبادرات لتمكين الأفراد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من رسم مستقبل أفضل.

وفي هذا الصدد؛ قال المدير التنفيذي للإيرادات في شركة إنجوت بروكرز؛ السيد أحمد خاونكي: “نُرّحب بالنجم العالمي رافاييل فاران؛ سفير علامتنا التجارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونحن سعيدون بهذه الشراكة لأننا نُدرك جيداً مدى أهميتها في المساهمة في نشر التداول بأسلوب جديد وطابع عصري وذلك من خلال عالم كرة القدم؛ خاصة وأن الدائرة المستديرة الساحرة المحبوبة للغاية من قبل كافة جماهير العالم أثبتت قدرتها على لمّ شمل المجتمعات المختلفة معاً تحت هدف واحد وهو تشجيعهم لفريقهم المفضل أثناء المباريات”.

عن إنجوت بروكرز

انغوت للوساطة المالية ذ.م.م. هي شركة وساطة مالية منظمة ومرخصة تقدم للعميل فرص تداول متميزة عبر تزويده بمجموعة متنوعة من الأدوات المالية – تتمثل في السلع والأسهم والمؤشرات وصناديق الاستثمار المتداولة والفوركس وغيرها – من خلال منصة التداول الأكثر شيوعاً في العالم وهي ميتاتريدر 5. وتضمن لك تجربة تداول فريدة من نوعها من خلال البيئة التنافسية التي توفرها وخدماتها المميزة التي تقدمها.

لمعرفة المزيد عن الشركة، الرجاء زيارة موقعها الإلكتروني www.ingotbrokers.com.joأو الاتصال على الرقم 0096265885260، أو يمكنك زيارة مكاتب الشركة في أم أذينة، 5 شارع سعيد أبو جابر، عمّان، الأردن.