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اختيار حسين عشيش لحمل العلم الأردني في افتتاح دورة الألعاب العربية “الجزائر ٢٠٢٣

منذ 3 ثواني
اختيار حسين عشيش لحمل العلم الأردني في افتتاح دورة الألعاب العربية “الجزائر ٢٠٢٣

وطنا اليوم – اختير لاعب المنتخب الوطني للملاكمة، حسين عشيش، لحمل العلم الأردني، في افتتاح النسخة الخامسة عشرة من دورة الألعاب العربية “الجزائر ٢٠٢٣” والذي سيقام مساء يوم غد الأربعاء في ملعب ٥ جويلية بالعاصمة الجزائر.

وجاء اختيار حسين عشيش لحمل العلم نظراً لخبرته الكبيرة والإنجازات التي حققها على المستويات الدولية التي كان آخرها الفوز بذهبية بطولة آسيا العام الماضي إضافةً إلى مشاركته في نسختين أولمبيتين (ريو ٢٠١٦وطوكيو ٢٠٢٠).

يذكر أن الأردن يُشارك في الدورة العربية بالجزائر بوفد يتكون من ١٣٢ لاعبا ولاعبة يُمثلون ١٧ رياضة وهي : ألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة 3×3 (رجال وسيدات) والملاكمة والمبارزة ورفع الأثقال والجودو والكراتيه والمصارعة وكرة الطائرة للسيدات والرجال والسباحة والجمباز والشطرنج وكرة الطاولة وكرة اليد وكرة الجرس وألعاب القوى لذوي الهمم.


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