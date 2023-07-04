السعيد تزور عبد القادر وجنكات

وطنا اليوم – قامت الأمين العام للجنة الأولمبية الأردنية رنا السعيد، بزيارة لكل من الأستاذ محمد جميل عبد القادر رئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية، والأستاذ سمير جنكات مدير الدائرة الرياضية السابق في صحيفة الرأي، وهما من الرعيل الأول للصحافة الرياضية الأردنية.

واطمأنت السعيد خلال زيارتها على صحة الأستاذ محمد جميل عبد القادر والأستاذ سمير جنكات، حيث تمنت لهما الشفاء التام والصحة والعافية، وقدمت لهما وافر الشكر على الدور الكبير الذي لعباه كرائدين للإعلام الرياضي الأردني، والعطاء المتميز خلال مسيرتهما الطويلة من العمل المخلص والمؤثر في تاريخ الرياضة الأردنية.

وأكدت السعيد خلال الزيارة على أهمية توحيد صف الإعلام الرياضي الأردني، وإصلاح الاختلالات التي أصابت جسمه، مبدية استعدادها لتنظيم لقاء مفتوح لجميع الإعلاميين الرياضيين تحت رعاية اللجنة الأولمبية الأردنية، لمناقشة وضع الإعلام الرياضي، واستعادة لحمته وتقوية دوره في مواكبة الأحداث الرياضية المحلية والدولية.

وبينت السعيد أن الإعلام الرياضي شريك مؤثر للجنة الأولمبية الأردنية وذراعها القوي، ومؤكدة سعيها لتوثيق العلاقة المميزة بين الجانبين.

كما شددت السعيد على أهمية توثيق الحركة الرياضية الأردنية من خلال أرشفة الأحداث والبطولات الرياضية وروادها، معربة عن أملها في أن يتم جمع الجهود التي قام بها الرواد الأوائل إضافة للزملاء الإعلاميين الرياضيين خلال السنوات الأخيرة، وتبويبها بشكل يتيح للجميع الاطلاع عليها، ومؤكدة على توجه اللجنة الأولمبية للقيام بهذا الدور في المستقبل القريب.

من جانبهما عبر عبد القادر وجنكات عن الشكر الجزيل على هذه المبادرة الطيبة، خاصة وأنها تأتي في بداية عهد السعيد كأمين عام للجنة الأولمبية الأردنية، معتبرين أنها سنة حميدة تؤكد على قربها من الحالة الإعلامية في الوسط الرياضي، كما استذكرا الزمالة التاريخية مع والدها الأستاذ نظمي السعيد، الذي يعتبر رفيق دربه في المهنة، وأحد الرواد المؤسسين للإعلام الرياضي الأردني.

وشارك في الزيارة الزميل عوني فريج الأمين العام للاتحاد العربي للصحافة الرياضية وعضو الاتحاد الأردني للإعلام الرياضي، والزميلة هبة الصباغ من صحيفة الرأي، والزميل د.محمد مطاوع من موقع كووورة.