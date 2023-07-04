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الأميرة آية بنت فيصل تتفقد مقر البعثة الأردنية المشاركة في دورة الألعاب العربية (الجزائر ٢٠٢٣)

منذ 4 دقائق
الأميرة آية بنت فيصل تتفقد مقر البعثة الأردنية المشاركة في دورة الألعاب العربية (الجزائر ٢٠٢٣)

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وطنا اليوم – تفقدت صاحبة السمو الملكي الأميرة آية بنت فيصل رئيسة البعثة الأردنية المشاركة في النسخة الخامسة عشرة من دورة الألعاب العربية مقر اقامة عدد من المنتخبات الوطنية المشاركة في هذه الدورة والتي ستفتتح بشكلٍ رسمي يوم الأربعاء القادم.

وزارت سمو الأميرة آية بنت فيصل القرية الرياضية بالعاصمة الجزائر للاطلاع على طبيعةإاقامة المنتخبات والتأكد من كافة الأمور اللوجستية خلال إقامتها.

وأكدت سمو الأميرة آية بنت فيصل على حرص اللجنة الأولمبية الأردنية في توفير كافة احتياجات المنتخبات الوطنية خلال مشاركتها في النسخة الخامسة عشرة من دورة الألعاب العربية من خلال الفريق الإداري المتواجد في الجزائر.

يذكر أن الأردن يُشارك في الدورة العربية بالجزائر بوفد يتكون من ١٣٢ لاعب ولاعبة يُمثلون ١٧ رياضة وهي : ألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة 3×3 (رجال وسيدات) والملاكمة والمبارزة ورفع الأثقال والجودو والكراتيه والمصارعة وكرة الطائرة للسيدات والرجال والسباحة والجمباز والشطرنج وكرة الطاولة وكرة اليد وكرة الجرس وألعاب القوى لذوي الهمم.


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