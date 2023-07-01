تواصل فعاليات صيف الأردن في الطفيلة

واصل مهرجان ليالي صيف الأردن 2023، فعالياته مساء أمس الجمعة في مجمع صويميع الرياضي بمحافظة الطفيلة، وسط حضور كبير.

واشتملت فعاليات المهرجان على فقرات متنوعة من رسم على وجوه الأطفال، وإطلاق بالونات في سماء موقع الاحتفال، إلى جانب فقرات غنائية وعروض فلكلورية ومسابقات تعليمية، بمشاركة فرقة العقبة الفلكلورية والفنان احمد القرم .

وعبر مواطنون، خلال فقرات الاحتفال عن سعادتهم بفعاليات المهرجان التي تتزامن مع عطلة عيد الأضحى المبارك.