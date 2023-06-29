مبادرة إعلامية عربية ضد القرار الفرنسي بمنع الحجاب في الملاعب

وطنا اليوم -أصدرت مجموعة من الإعلاميات العاملات في الصحافة الرياضية بياناً أبدت فيه إستنكارا لقرار مجلس الدولة الفرنسي الذي أبقى على حظر الحجاب في مباريات كرة القدم.

وكان مجلس الدولة الفرنسي قرر الإبقاء على حظر إرتداء لاعبات كرة القدم للحجاب، في إطار قضية أثارت احتجاجات من الطبقة السياسية ودعوات لتشريع موضوع الرموز الدينية في الرياضة. وكانت مجموعة النساء المسلمات والتي تعرف بـ “المحجبات” طعنت في شرعية المادة الأولى من لوائح الإتحاد الفرنسي للعبة التي تحظر منذ عام 2016 “إرتداء أي علامة أو ملابس تظهر بوضوح الإنتماء السياسي أو الفلسفي أو الديني أو النقابي”.

ودعت الإعلامية الأردنية هبة الصباغ إلى هذه المبادرة التي توجهت فيها إلى الإعلاميات وعدد من قادة الرياضة في الوطن العربي عريضة لمطالبة الجهات المختصة عالميا بمساندة اللاعبات في كل العالم خاصة بعد قرار الإتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بالموافقة على غطاء الرأس بمبادرة قادها الأمير الأردني علي بن الحسين رئيس الإتحاد الأردني ورئيس إتحاد غرب آسيا لكرة القدم.