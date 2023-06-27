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تكريم المعلمة فايزة الجازي لجهودها في تحسين البيئة التعليمية في مدرسة الحسينية الأساسية

منذ 3 ثواني
تكريم المعلمة فايزة الجازي لجهودها في تحسين البيئة التعليمية في مدرسة الحسينية الأساسية

وطنا اليوم:كرم عطوفة محافظ معان الدكتور فيصل المساعيد بحضور مدير التربية والتعليم لمنطقة البادية الجنوبية الاستاذ حمد الحجايا المعلمة فايزة الجازي من مدرسة الحسينية الاساسية.

وجاء تكريم المعلمة الجازي خلال الحفل الذي اقامته المديرية في مركز الامير الحسين بن عبدالله الثاني الثقافي في معان، احتفالا بالمناسبات الوطنية.

وهنأت مديرة المدرسة ومعلماتها المعلمة الجازي بالتكريم، الذي جاء تقديرا للجهود التي بذلتها في التواصل مع عدد من المؤسسات الوطنية الداعمة؛ لتوفير احتياجات المدرسة ما اسهم في تحسين البيئة التدريسية فيها، وترك اثرا كبيرا في نفوس طالبات المدرسة ومعلماتها.

بدورها أعربت المعلمة الجازي عن شكرها لمديرية التربية والتعليم للبادية الجنوبية ومديرة المدرسة ومعلماتها على هذه اللفتة الكريمة، مؤكدة أهمية بذل كل جهد ممكن لدعم المدارس وتوفير احتياجاتها، بما ينعكس على العملية التدريسية ومستوى الطلبة.

 


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