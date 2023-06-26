عاجل الملك: لا تراجع عن موقفي الشخصي وموقف الأردن بالنسبة للقضية الفلسطينية

وطنا اليوم:التقى جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم الإثنين، عددا من وجهاء وأبناء وبنات لواء الرصيفة.

وأكد جلالته أهمية الاستفادة في المجال الصناعي من الموقع الحيوي للواء ودعم القطاع الخاص لإقامة المشروعات بما يعود بالنفع على المواطنين.

وقال جلالته من الرصيفة: “لا تراجع عن موقفي الشخصي وموقف الأردن بالنسبة للقضية الفلسطينية”.

وأضاف “واجبنا الوقوف مع الشعب الفلسطيني وحمايته من المؤامرات”