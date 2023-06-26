الريحاني تشارك في حفل الحديقة لحاكم نوفاسكوشيا

وطنا اليوم – قامت رئيسة ملتقى النشامى للجالية الأردنية في كندا السيدة نثيله يعقوب الريحاني بتلبية دعوة من حاكم نوفاسكوشيا آرثر لبلانك وهو النائب الرسمي لملك بريطانيا وزوجته السيدة باتسي لبلانك لحضور حفل الحديقة الذي يقام سنوياً في مقر الحكومة في وسط العاصمة هاليفاكس ويحضره عدد من كبار المسؤولين والضباط والنواب. وتخلل الحفل السلام الملكي الكندي وقام الحاكم وزوجته باستقبال والترحيب بالمدعويين والتجوال بينهم واخذ الصور التذكارية وقد رافقت الريحاني مجموعة من النشميات حيث قمنا جميعاً في التواصل مع الموجودين مما كان له اثر ايجابي في نفوسهم ورسم صورة مشرقة عن الاردن.

تحيه تقدير واحترام لنشميات كندا. رافعين راسنا فيكم.