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مجلس الوزراء يلزم التجار بكفالة خطية على المركبات الجديدة

منذ ساعتين
مجلس الوزراء يلزم التجار بكفالة خطية على المركبات الجديدة

وطنا اليوم:قال وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، إن السيارات الكهربائية باتت تدخل بالآلاف إلى الأردن خلال الأشهر القليلة الماضية.
وأضاف الشمالي، في تصريح إذاعي اليوم الأحد، إن الوزارة منذ عدة أشهر عقدت عدة جلسات مع وكلاء السيارات، والتجار، من أجل خدمة المستهلك الأردني المقبل على شراء السيارات بمختلف فئاتها.
وكشف أن قرار صدر من مجلس الوزراء ينص على:

إلزام تقديم كفالة خطية على السيارات الكهربائية، 3 سنوات أو 50 ألف كيلو متر أيهما أسبق.
إلزام تقديم كفالة خطية على سيارات البنزين أو الهايبرد، 2 عامين أو 40 ألف كيلو متر أيهما أسبق.
واشترط القرار أن تكون عداد المركبة التي سيتم شراؤها من التجار، أقل من 1000 كيلو متر.
وبين أنه بالتنسيق من إدارة الترخيص، سيتم فحص أي مركبة تدخل إلى السوق الأردني مهما كان نوعها أو فئتها.
وسيبدأ تطبيق قرار مجلس الوزراء اعتبارا من 1 تشرين الأول المقبل، كما سيتم تقييم القرار بعد 6 أشهر من تطبيقه.
وأكد أن الهدف من هذا القرار هو حماية المستهلك الأردني، المقبل على شراء السيارات.


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