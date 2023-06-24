وطنا اليوم – انتقد امين عام حزب الميثاق وزير الاعلام الاسبق العين محمد المومني تصريحات الخصاونة التي احدثت موجة تعليقات ساخرة بعد حديثه طلبة الجامعات الاردنية حيث قال :” كان يجب ان يكون الرئيس اكثر تحديدا ، كان عليه ان يركز على الرسائل الهامة التي يريد ان يوصلها للشباب ، والتي تتقاطع مع مشروع التحديث السياسي و رؤية الدولة الاردنية “.

واضاف المومني في تصريحات صحفية بان اللقاء مع الشباب وطلبة الجامعات خطوة ايجابية ، ولكنها غير كافية، وهي جزء بسيط من عمل الحكومة ، واعتقد انه كان يجب ان يكون الحديث بشكل مكثف عن مشروع التحديث الوطني الشامل الذي يشكل رؤية الدولة الاردنية ، دون الدخول في تفاصيل و تفرعات لا تخدم الفكرة ولا تجيب على الاسئلة الهامة .