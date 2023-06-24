بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار الناس

الدكتور احمد السلايمة .. مبارك نجاح قرة عينيكم الدكتور صهيب

منذ 59 ثانية
الدكتور احمد السلايمة .. مبارك نجاح قرة عينيكم الدكتور صهيب

وطنا اليوم – الصحفي محمد غنام يتقدم بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى الأستاذ الدكتور أحمد السلايمة عميد الكلية الجامعية الوطنية للتكنولوجيا ــ أبو علندا بمناسبة تخرج نجله الدكتور صهيب السلايمة من الجامعة الأردنية وحصوله على درجة البكالوريوس في تخصص دكتور في الطب بتقدير جيد جدا.
أسأل الله العلي القدير له التوفيق والسداد ومتمنياً له دوام التوفيق والنجاح في كنف والديه.
ألف ألف مبروك وعقبال التخصص إن شاء الله.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

13:40

البطل العٌماني عبد الله الرواحي يتوج بطلا للرالي الوطني الثالث

13:31

الخلايله يؤكد خلال لقائه في مكة المكرمة بوزير الأوقاف الفلسطيني متانة العلاقات الثنائية بين الأردن وفلسطين بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه الرئيس محمود عباس

13:07

حماية المستهلك: عيد الأضحى سيخفض أسعار الدواجن

09:18

ارتفاع على درجات الحرارة اليوم وغدا

09:16

إجراءات أمنية مشددة في موسكو وفتح تحقيق مع قائد “فاغنر”

06:48

حزبيون غير ملوثين!!

01:05

صيف الأردن يبدأ فعالياته في مادبا

00:47

الخلايله يزور الحاج الأردني في مكة المكرمة محمد عبدالفتاح دندن الذي تعرّض لحادث سقوط أدى لكسر في الحوض

23:59

قراءة في دستورية نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في مؤسسات التعليم العالي

23:27

الدليل النهائي للعثور على أرخص رحلات الطيران إلى القاهرة في عام 2023

23:09

قرى سياحية في أوزبكستان

21:32

السديري يودع الدفعة الأولى من ضيوف خادم الحرمين الشريفين حجاج دولة فلسطين من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطنيين وأسرهم

وفيات

البعثة الفلسطينية تُعلن وفاة الحاج المفقود مصباح موسىشكر على تعازٍ من عشائر الشرفات في البادية الشماليةوفيات الجمعة 23-6-2023رئيس ملتقى النشامى في إيطاليا ينعى رشيد عبد الرحمن ملكاوي – أبو رائدالحاج محمود فليح بريك وأولاده ينعون الشاب مصطفى يوسف قرقز