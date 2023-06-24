الدكتور احمد السلايمة .. مبارك نجاح قرة عينيكم الدكتور صهيب

وطنا اليوم – الصحفي محمد غنام يتقدم بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى الأستاذ الدكتور أحمد السلايمة عميد الكلية الجامعية الوطنية للتكنولوجيا ــ أبو علندا بمناسبة تخرج نجله الدكتور صهيب السلايمة من الجامعة الأردنية وحصوله على درجة البكالوريوس في تخصص دكتور في الطب بتقدير جيد جدا.

أسأل الله العلي القدير له التوفيق والسداد ومتمنياً له دوام التوفيق والنجاح في كنف والديه.

ألف ألف مبروك وعقبال التخصص إن شاء الله.