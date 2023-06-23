بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رياضة

أمير قطر يضع كلمة النهاية لمسلسل مبابي

منذ ساعتين
Paris Saint-Germain's French forward Kylian Mbappe reacts during the French L1 football match between Paris Saint-Germain (PSG) and Stade Rennais FC at The Parc des Princes Stadium in Paris on March 19, 2023. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

وطنا اليوم:كشف تقرير صحفي تطورات مستقبل كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، الذي ينتهي عقده مع النادي الفرنسي في صيف 2024.
وبحسب صحيفة “آس”، نقلا عن تقارير فرنسية، فإن أحد مبعوثي الشيخ تميم بن حمد أمير قطر، اجتمع في الساعات الماضية، بممثل للمهاجم الشاب.
وأسفر الاجتماع عن خيارين لا ثالث لهما، إما تمديد مبابي لعقده مع النادي قبل فترة الإعداد للموسم الجديد، أو بيعه هذا الصيف.
ويأتي ذلك في ظل الصدمة التي تلقاها باريس، بعد إرسال مبابي لخطاب رسمي يفيد بعدم تجديد عقده حتى 2025.
واعتبر مسؤلو باريس، أن تصرف مبابي، بمثابة خيانة للاتفاق المسبق بين الطرفين.
فيما أفاد تقرير موقع PSG Community الفرنسي، بأن ريال مدريد وباريس سان جيرمان توصلا بالفعل إلى اتفاق بشأن انتقال مبابي إلى النادي الإسباني.
وبحسب التقرير توصل أمير قطر وفلورنتينو بيريز رئيس الريال إلى اتفاق بشأن قيمة الصفقة، حيث ستكون 200 مليون يورو بالإضافة إلى 50 مليون يورو كمكافآت.
ولم يغير باريس موقفه، ويبدو أنه في النهاية سيوافق على التفاوض بشأن نجمه الكبير الذي قام بتجديد عقده قبل عام، خشية خسارة اللاعب بالمجان في صيف 2024


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

13:46

شكاوى من حجاج عالقين في مطار الملكة علياء

13:41

دولة الرئيس حديثكم مردود عليكم

13:38

مئات الأردنيين عالقون على حدود العمري

11:56

وفاة الملازم المطرمي إثر لدغة أفعى بالطفيلة

11:41

الأردن في المرتبة الثانية عالميا بعدد اللاجئين مقارنة بالسكان

10:55

شكاوى من ارتفاع أسعار الدواجن في الأردن

10:48

الحرارة الشديدة تغلف جزءًا من الصين وبكين في حالة تأهب قصوى

10:38

العنف الأسري

10:25

أسعار الذهب تتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ شباط

10:17

الأرصاد: أجواء صيفية معتدلة في أغلب مناطق الأردن

10:12

قناة عبرية: إحباط تهريب كمية من الذهب في منفذ حدودي مع الأردن

10:01

اشتباكات ونزوح من الخرطوم.. هل أغلق جنوب السودان حدوده؟

وفيات

رئيس ملتقى النشامى في إيطاليا ينعى رشيد عبد الرحمن ملكاوي – أبو رائدالحاج محمود فليح بريك وأولاده ينعون الشاب مصطفى يوسف قرقزوفيات الخميس 22-6-2023وفيات الأربعاء 21-6-2023وفيات الثلاثاء 20-6-2023