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النفط يهبط بقوة بسبب مخاوف الفائدة

منذ 3 ساعات
النفط يهبط بقوة بسبب مخاوف الفائدة

وطنا اليوم:تراجعت العقود الآجلة للنفط بنحو 4 بالمئة اليوم الخميس، إذ أثار رفع بنك إنكلترا ‏أسعار الفائدة أكبر من المتوقع مخاوف إزاء الاقتصاد والطلب على الوقود، والتي ‏تغلبت على أثر التراجع المفاجئ لمخزونات النفط الأميركية، حسب شبكة سي إن بي سي الاقتصادية.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 2.98 دولار أو 3.9 بالمئة إلى 74.14 دولار ‏للبرميل.
وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.02 ‏دولار أو 4.2 بالمئة إلى 69.51 دولار.


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