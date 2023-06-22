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مباركة الدكتورة قبس الحراحشه التخرج من جامعة موته/ كلية الطب

منذ 20 ثانية
مباركة الدكتورة قبس الحراحشه التخرج من جامعة موته/ كلية الطب

نبارك للدكتورة قبس كريمة عطوفة المحافظ الدكتور محمد عبد الحراحشه ، على التخرج من جامعة موته من كلية الطب والجراحة.
إنه إنجاز رائع ومفخرة لكِ ولعائلتك ولنا جميعا بهذا التميز ، عكس عملك الجاد والتفاني الذي قمت به خلال سنوات دراستك هذا التميز. تمنياتي لك بمستقبل مشرق ومليء بالنجاحات الكبيرة في مجال الطب والجراحة. أنتم الآن جزء من الفريق الطبي الذي سيساهم في رعاية وشفاء المرضى وتحسين حياة الناس. استمتعي بمهنتك واستمري في تقديم الرعاية الصحية الجيدة والمتميزة.
مبروك مرة أخرى وحظاً موفقاً في المستقبل! دكتورتنا الغالية ..
*مجموعة دكاترك بني حسن*

 


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