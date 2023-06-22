الخصاونة يعزي بالشهيد الرائد الطيار علي الحراسيس

وطنا اليوم:زار رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، في حي الطفايلة بالعاصمة عمان، اليوم الخميس، بيت عزاء الشهيد الرائد الطيار علي أحمد محمد الحراسيس من مرتبات سلاح الجو الملكي، الذي ارتقى شهيدا أثناء تأديته الواجب الوطني.

وأعرب الخصاونة باسمه وباسم الحكومة عن تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الشهيد، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الشهيد البطل بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه.

وقال الخصاونة “نعزي أنفسنا بالشهيد الحراسيس الذي انضم إلى كوكبة شهداء الواجب الذين سطروا بتضحياتهم وبطولاتهم أسمى معاني الشرف والبطولة، التي يفخر بها الأردنيون”.

وارتقى الشهيد الطيار الرائد علي الحراسيس إثر تحطم طائرة مروحية عسكرية أثناء رحلة تدريبية وهبوطها اضطراريا في منطقة البقعة ظهر الاثنين الماضي.

وكان مصدر عسكري مسـؤول فـي القيادة العامة للقـوات المسـلحة الأردنية – الجـيش العربـي، أعلن عن استشهاد الرائد الطيار علي أحمد محمود الحراسيس من مرتبات سلاح الجو الملكي، صباح الثلاثاء.

ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، الشهيد “لتسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم أهله وذويه ورفاق السلاح الصبر والسلوان وحُسن العزاء، إنه سميع مجيب الدعاء إنا لله وإنا إليه راجعون”