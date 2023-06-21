اليوم هو اول ايام الصيف

وطنا اليوم – بدأ اليوم الأربعاء فصل الصيف والذي يصادف موعد الانقلاب الصيفي لهذا العام وذلك عند الساعة الخامسة وسبع وخمسون دقيقة مساءً، حيث تشرق الشمس في هذا اليوم من أقصى الزاوية الشمالية الشرقية ومقدارها ( 61 ) درجة في تمام الساعة ( 5 ) و ( 30 ) دقيقة ، وتغيب عند أقصى الزاوية الشمالية الغربية ومقدارها (299) درجة وذلك في تمام الساعة (7) و ( 45 ) دقيقة ، وبذلك يكون طول النهار ( 14 ) ساعة و( 15 ) دقيقة ، وهو أطول نهار خلال العام بينما يكون طول الليل ( 9 ) ساعات و ( 45 ) دقيقة وهو أقصر ليل خلال العام، ومع بداية الانقلاب الصيفي تكون الشمس عمودية تماما على مدار السرطان الذي يقع شمال خط الاستواء بمقدار 23.5 درجة تقريبا وفق مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب .