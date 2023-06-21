بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

اليوم هو اول ايام الصيف

منذ 5 ساعات
اليوم هو اول ايام الصيف

 

وطنا اليوم – بدأ اليوم الأربعاء فصل الصيف والذي يصادف موعد الانقلاب الصيفي لهذا العام وذلك عند الساعة الخامسة وسبع وخمسون دقيقة مساءً، حيث تشرق الشمس في هذا اليوم من أقصى الزاوية الشمالية الشرقية ومقدارها ( 61 ) درجة في تمام الساعة ( 5 ) و ( 30 ) دقيقة ، وتغيب عند أقصى الزاوية الشمالية الغربية ومقدارها (299) درجة وذلك في تمام الساعة (7) و ( 45 ) دقيقة ، وبذلك يكون طول النهار ( 14 ) ساعة و( 15 ) دقيقة ، وهو أطول نهار خلال العام بينما يكون طول الليل ( 9 ) ساعات و ( 45 ) دقيقة وهو أقصر ليل خلال العام، ومع بداية الانقلاب الصيفي تكون الشمس عمودية تماما على مدار السرطان الذي يقع شمال خط الاستواء بمقدار 23.5 درجة تقريبا وفق مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب .


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

11:06

التربية: سَنَبدَأ بالإرشاد المهني من الصف الرابع

10:56

حبس موظف مارس البلطجة على السكان وهدد بقطع رأس شخص

10:49

رئيس الوزراء يكشف عن طموحه بعد تخرجه من الجامعة

10:37

الخصاونة: 13 شهرا يفصلنا عن الانتخابات النيابية المقبلة

10:27

سلاحُ امريكا الاكثرَ استخداماً وتأثيراً

10:19

وفيات الأربعاء 21-6-2023

10:09

الداخلية: البطاقة الأمنية للسوريين سارية حتى نهاية العام

10:04

رئيس الوزراء يعقد لقاء حواريا مع الشباب في الجامعة الأردنية

09:56

الإفتاء توضح حكم شراء الأضحية بالتقسيط أو بالبطاقات الائتمانية

09:51

خبير: 20 بالمئة متوسط إنفاق الأسرة الأردنية على احتياجات العيد

09:39

الصحة: إصابات الحصبة تؤثر على غير متلقي مطعومها

09:31

علان: أسعار الألبسة لدى التجار أقل من أسعار بعض المواقع الالكترونية

وفيات

وفيات الأربعاء 21-6-2023وفيات الثلاثاء 20-6-2023استشهاد الرائد الطيار علي الحراسيسوفيات الاثنين 19-6-2023وفيات الجمعة 16-6-2023