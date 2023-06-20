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هل سيتم تقديم موعد صرف الرواتب بسبب عيد الاضحى

منذ ساعتين
هل سيتم تقديم موعد صرف الرواتب بسبب عيد الاضحى

وطنا اليوم:رجحت مصادر ان يتم صرف رواتب موظفي القطاع العام يوم الخميس المقبل .
ووفق المصادر انه سيتم تقديم موعد صرف الرواتب ليوم الخميس 22 / 6 ، خاصة ان الجمعة يصادف يوم عطلة ، وذلك مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.
وفي وقت سابق كشف الناطق الاعلامي باسم مؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أنس القضاة ، ان المؤسسة ستبدأ الخميس المقبل، بصرف رواتب متقاعدي الضمان لشهر حزيران الحالي.
وقال القضاة، إنّ قرار صرف الرواتب التقاعدية في وقت مبكر عن التاريخ المعتاد مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك


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