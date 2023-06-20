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مفاجأة.. نيوزيلندا ترفض استكمال مواجهة قطر لسبب غريب

منذ 4 ساعات
مفاجأة.. نيوزيلندا ترفض استكمال مواجهة قطر لسبب غريب

وطنا اليوم:رفض لاعبو منتخب نيوزيلندا لعب الشوط الثاني من المباراة الودية أمام منتخب قطر، اليوم الاثنين، في النمسا، ضمن استعدادات العنابي لبطولة الكأس الذهبية لكرة القدم 2023.
وتقدم قائد منتخب نيوزيلندا، جوي بيل، إلى الجانب القطري، بعد انتهاء فترة ما بين الشوطين، ليعلمهم بقرار الانسحاب من المقابلة بسبب تلقي زميل لهم عبارات شتم من أحد اللاعبين القطريين خلال مجريات الشوط الأول للمباراة.
وقال منتخب نيوزيلندا في بيان رسمي: “تعرض لاعبنا مايكل بوكسال لإساءات عنصرية خلال الشوط الأول من المباراة من قبل لاعب قطري”.
وأضاف: “لم يتم اتخاذ أي إجراء رسمي، لذلك وافق الفريق على عدم المشاركة في الشوط الثاني من المباراة”.
وكان المنتخب النيوزيلندي متقدما على نظيره القطري بهدف مقابل صفر، بعد انتهاء الشوط الأول للقاء.


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