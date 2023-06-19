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عدنان حمد : مستوى النشامى مطمئن

منذ 32 ثانية
عدنان حمد : مستوى النشامى مطمئن

وطنا اليوم:أكد المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم عدنان حمد، أن المنتخب حقق الفائدة المطلوبة من المعسكر، التدريبي الذي أختتم اليوم الاثنين، في النمسا وشهد خسارة أمام منتخب صربيا 2-3 وفوز على منتخب جامايكا 2-1.
وقال: واجهنا منتخبات قوية تمتاز بالقوة البدنية والسرعة، حيث يسهم هذا النوع من المباريات في تعزيز مستوى الفائدة الفنية والتكتيكية.
وأشاد مدرب المنتخب بأداء المنتخب اليوم أمام جامايكا، خاصة في الشوط الثاني وانتزاع فوز مستحق بعد التأخر بالنتيجة.
وقال : “كان من المهم أن نختتم المعسكر بتحقيق انتصار معنوي يسهم في تحسين موقعنا بالتصنيف الدولي، ليضاف ذلك إلى الفائدة الفنية من هذه المواجهات ذات الطابع البدني القوي”.
وختم حديثه: استطعنا تجاوز هذه المرحلة الصعبة بشكل مرضٍ بعد توقف المنافسات المحلية لعدة أشهر بسبب تغيير أجندة البطولات مشيرا الى ان منتخب النشامى يسير بالشكل الصحيح والمطلوب، وتطلعاتنا كبيرة للمرحلة القادمة.
وينتظر أن يعود وفد المنتخب من النمسا إلى العاصمة عمان عصر يوم غد الثلاثاء


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