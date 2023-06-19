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الأردن يرحب باستئناف التمثيل الدبلوماسي بين قطر والإمارات

19 يونيو 2023
الأردن يرحب باستئناف التمثيل الدبلوماسي بين قطر والإمارات

وطنا اليوم:رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، باستئناف التمثيل الدبلوماسي بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر الشقيقتين، تطبيقاً لاتفاق العلا.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي، أهمية هذا الاتفاق في تعزيز جهود التعاون بين الدول العربية وتفعيل العمل العربي المشترك، وبما يخدم المصالح العربية المشتركة


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