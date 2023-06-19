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“العمل”: لتبسيط الاجراءات على أصحاب العمل بإمكانهم استلام بطاقات تصاريح العمل من أي مديرية أو مكتب عمل

19 يونيو 2023
“العمل”: لتبسيط الاجراءات على أصحاب العمل بإمكانهم استلام بطاقات تصاريح العمل من أي مديرية أو مكتب عمل

وطنا اليوم – قال الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود أنه لغايات تبسيط الإجراءات على أصحاب العمل وحرصاً من الوزارة على توفير وقتهم وجهدهم قررت السماح لأصحاب العمل باستلام بطاقات تصاريح العمل للعمالة غير الأردنية التي تعمل لديهم من خلال أي مديرية أو مكتب عمل، وذلك بعد دفع الرسوم المقررة وغرامات التأخير إن وجدت بغض النظر عن مكان أو آلية تقديم المعاملة سواء تم تقديمها ورقياً أو إلكترونياً.

وبين الزيود أنه لغايات إستلام بطاقة تصريح العمل يشترط حضور صاحب العمل أو من يفوضه مع إحضار جواز سفر العامل الذي سيصدر له تصريح العمل وذلك لتعبئة بيانات التصريح ضمن الختم المعتمد من الوزارة.


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