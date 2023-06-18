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رنا نظمي السعيد أميناً عاماً للجنة الأولمبية الأردنية

منذ 5 ساعات
رنا نظمي السعيد أميناً عاماً للجنة الأولمبية الأردنية

وطنا اليوم – قرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الأردنية في اجتماعه الذي عقد برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن الحسين ، اليوم الأحد، تعيين السيدة رنا نظمي السعيد أميناً عاماً للجنة الأولمبية الأردنية.

ورحب سمو الأمير فيصل بن الحسين بالسيدة رنا نظمي السعيد متمنياً سموه لها كل التوفيق والنجاح في مهمتها الجديدة واستكمال مسيرة تطوير الرياضة الأردنية.

وقدم سمو الأمير فيصل بن الحسين شكره وتقديره للأمين العام السابق، السيد ناصر المجالي، على الفترة التي قضاها، مشيداً سموه بالإنجازات التي حققتها الرياضة الأردنية طيلة السنوات الماضية.

يشلر إلى أن السيدة رنا نظمي السعيد تمتلك سيرة مميزة في العمل الإداري على صعيد الرياضة الأردنية حيث شغلت منصب مديرة شؤون الاتحادات الرياضية في اللجنة الأولمبية الأردنية وأشرفت وأدارت عدة مشاريع في الاتحادات الرياضية المحلية والاتحادات والمنظمات الرياضية الإقليمية والدولية.


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