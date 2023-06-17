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التربية: نمط أسئلة التوجيهي مشابه للسنوات السابقة

17 يونيو 2023
التربية: نمط أسئلة التوجيهي مشابه للسنوات السابقة

وطنا اليوم – سلط تقرير الضوء على قلق بعض طلبة الثانوية العامة وذويهم من طبيعة أسئلة الاختبارات لهذا العام، لا سيما وهم يتقدمون للامتحان وفقا لمناهج جديدة في مباحث العلوم والرياضيات.

وأكد مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم، الدكتور محمد كنانة، السبت، أن امتحان الدورة المقبلة في تموز/ يوليو، مشابه لنمط ومستوى الامتحانات في الدورات السابقة، داعيا الطلبة إلى عدم القلق بهذا الشأن.

وطمأن كنانة الطلبة قائلا: إن من يضع أسئلة امتحان الثانوية العامة مشرفون تربويون مطلعون، وهم على دراية تامة بالمنهاج وظروف الطلبة والواقع التعليمي بشكل عام


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