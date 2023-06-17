ابو السعود يتوج بالفضية في بطولة آسيا للجمباز

وطنا اليوم-توج لاعب المنتخب الوطني للجمباز، أحمد أبو السعود، اليوم السبت، بالميدالية الفضية على جهاز حصان المقابض، وذلك خلال مشاركته في النسخة العاشرة من بطولة آسيا المقامة في سنغافورة.

ونجح “أبو السعود” في نيل الميدالية الفضية بعد أن حل ثانياً، بعد اللاعب الكازاخستاني ناريمان كوربانوف الذي جاء في المركز الأول، بينما حلّ اللاعب الياباني تسومورا ريوتا، في المركز الثالث

يذكر أن أحمد أبو السعود كان قد توج بميداليتين ذهبيتين في النسختين الأخيرتين من البطولة الآسيوية في منغوليا عام 2019 وفي قطر 2022.

–(بترا)