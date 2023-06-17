العبادي بطلا لسباق الأبريليا الثاني لعام 2023

وطنا اليوم – فاز المتسابق صهيب العبادي بالمركز الأول لسباق الأبريليا الثاني للعام 2023 الذي نظمته دروزة موتورز أمس الجمعة على حلبة جوردن سبيد- طريق المطار بالتعاون مع نادي السيارات الملكي، بمشاركة 20 متسابق من مالكي أبريليا، وحضور نشامى المعهد المروري الأردني

وتفوق العبادي بهذا الفوز على المتسابق محمد الشبول بطل تحدي تل الرمان2022، الذي جاء بالمركز الثاني، وموسى شابسوغ بطل سباق الأبريليا الأول 2023 على حلبة سوفكس الذي جاء بالمركز الثالث، لتشتعل المنافسة على الترتيب العام لسباقات الأبريليا للعام 2023.

وقال العبادي في تصريح صحفي، إن المنافسة كانت شديدة على المركز الأول مع أبطال الأبريليا ممن أصبح لهم خبرة في التسابق على الحلبات التي تتميز بمساراتها المختلفة، مضيفا أن هذا الفوز وضعه في مركز متقدم على جدول الترتيب العام لسباقات الأبريليا للعام 2023.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب تركيزا بشكل أكبر على السباقات المتبقية في شهر أيلول، وشهر كانون الأول من أجل الفوز بالجائزة الكبرى “بطل الأبريليا للعام 2023″، معربا عن عن شكره لــ “دروزة موتورز”، على تنظيم مثل هذه الفعاليات الحماسية التي تسهم في تطوير مهارات مالكي سكوتر الأبريليا في الأردن.

ومن جهته، قال مدير دروزة موتورز، تامر دروزة، إن خطة السباقات التي وضعتها الشركة بداية هذا العام تسير وفق المخطط لها حيث أنجزت حتى الآن النصف منها بنجاح باهر، ومشاركة فاعلة ومتميزة من مالكي الأبريليا في الأردن.

وأعرب عن شكره لكوادر نادي السيارات الملكي على تعاونهم في إصدار رخص تسابق للمشاركين، ونشامى المعهد المروري على حضورهم الدائم، وفريق “دروزة ريسنغ”، وفريق “دروزة سيرڤيس”، على تعاونهم في إقامة فعالية رياضية متميزة على مستوى المملكة.

يشار إلى أن خطة سباقات الأبريليا للعام 2023 تشتمل على أربع سباقات للابريليا، وسيقام السباق الثالث شهر أيلول المقبل ، والسباق الأخير في شهر كانون الأول لتحسم معها الجائظة الكبرى “بطل الأبريليا للعام 2023”.