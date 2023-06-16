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تغييرات مفاجئة في حالة الطقس مساء السبت

منذ 4 ساعات
تغييرات مفاجئة في حالة الطقس مساء السبت

وطنا اليوم:يبدو أن فصل الصيف لم يبدأ بعد، فيتوقع عودة انخفاض الحرارة بشكل ملموس وواضح لتصبح دون معدلاتها الموسمية بحدود 6-7 درجات مئوية وتصبح الأجواء ربيعية خلال الأسبوع المقبل وذلك بعد ارتفاع الحرارة بشكل مؤقت يوم السبت.
درجات الحرارة العظمى في العاصمة والجبال ستكون حول 23-25 مئوية وهي مستويات ربيعية قياسية، بينما تنخفض الصغرى إلى حدود 12 مئوية وهذا يعني أجواء_باردة قليلا خلال الليل تستدعي ارتداء الملابس الشتوية الخفيفة في الجبال.
ويتوقع أن تتأثر المملكة بامتداد جاف لمنخفض البحر الأحمر نهار يوم السبت لترتفع الحرارة مؤقتا إلى 34 مئوية في العاصمة ثم يليها انخفاض ملموس مساء يوم السبت وخلال الأسبوع المقبل.
وتنخفض الحرارة بشكل كبير وملموس وبشكل غير اعتيادي موسميا، حيث تصبح باردة قليلا خلال الليل والصباح في المناطق الجبلية والعاصمة وتسجل الحرارة حول 12 مئوية، وكما يتوقع تساقط الأمطار الخفيفة خاصة في الفترات الصباحية في المناطق الغربية من المملكة وبالتحديد شمال غرب البلاد.


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