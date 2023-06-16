المناطق التنموية : سعر تذكرة تلفريك عجلون جاء بعد دراسة مستفيضة

وطنا اليوم:ما أن اعلن رئيس مجلس إدارة المناطق الحرة والتنموية، الدكتور خلف هميسات، عن اسعار تذاكر تلفريك عجلون حتى تشكلت حالة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي بين من يرى أن سعر التذكرة المباعة للأردنيين مرتفع واخرين اعتبروها مناسبة.

هميسات بين في تصريحات صحفية، الخميس، أن تلفريك عجلون سيفتح اليوم الجمعة، أبوابه أمام المواطنين والزوار بكامل طاقته الاستيعابية وسيكون سعر التذكرة في تلفريك عجلون؛ 4 دنانير للأردنيين و 8 دنانير لغير الأردنيين.

مواطنون اعتبروا سعر تذكرة تلفريك عجلون المباعة للاردنيين مرتفع، حيث أن أراد أي مواطن اسرته مكونة من 5 افراد فأن الرحلة التي قد تستغرق اقل من 10 دقائق ستكلفه 20 دينار وهذا يعد عبء كبير على رب الأسرة وطالبوا بضرورة إعادة النظر بسعر التذكرة وتخفيضها إلى نحو النصف للتشجيع على السياحة الداخلية.

الى ذلك قالت المديرة العامة للمناطق التنموية أروى الحياري، الجمعة، إن تحديد سعر تذكرة تلفريك عجلون جاء بعد دارسة مستفيضة للمواقع السياحية والأثرية في الأردن إضافة لأسعار التلفريك بدول المنطقة والعالم.

وأضافت في تصريح خلال اطلاق الرحلة الأولى رسميا للتلفريك أنه جرى الاطلاع على كافة التجارب بدول العالم ودراسة معدل دخل الفرد.

وتابعت: “حاولنا قدر الإمكان ان يكون سعر التذكرة بمتناول الجميع”.

وحول توقيت الزيارات للتلفريك قالت الحياري: “مستمرون باستقبال الزوار من الساعة 11 صباحا وحتى 6.30 مساء يوميا باستثناء الأحد”.

ودعت الحياري الأردنيين لتجربة التلفريك والاستمتاع بالتجربة ومشاهدة المناظر الطبيعية.

بينت أن المشروع يوفر 100 فرصة عمل مباشرة وسيجري العمل على طرح فرص استثمارية تخدم التلفريك وتشمل مطاعم ومحال تجارية والتي ستوفر ما لا يقل عن 50 فرصة عمل لابناء المحافظة.

ولفت إلى أن تلفريك عجلون سيعزز الخارطة السياحية في الأردن.

بدأ العمل بتنفيذ مشروع “تلفريك” عجلون في نهاية شهر أيار/مايو 2021، حيث يمتد خط سير “التلفريك” بطول 2.5 كيلو مترا هوائيا؛ “تبدأ محطته الأولى في القطعة المخصصة للشركة ضمن أراضي منطقة الصوان التنموية في عجلون، فيما ستكون المحطة الثانية بالقرب من قلعة عجلون، حيث يشتمل المشروع على 40 عربة قابلة للزيادة، بسعة 8 أشخاص للعربة الواحدة