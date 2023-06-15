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كأس العالم لكرة السلة يجوب مدن الأردن السياحية

15 يونيو 2023
كأس العالم لكرة السلة يجوب مدن الأردن السياحية

وطنا اليوم:جاب مجسم كأس العالم لكرة السلة في عدد من المدن الأثرية السياحية في المملكة، بحضور نجوم المنتخب الوطني، والجماهير التي حرصت على التقاط الصور مع الكأس.
ووصل الكأس إلى عمان ليلة أمس، للقيام بجولة في عدد من المدن الأردنية، بمناسبة مشاركة المنتخب الوطني في مونديال كأس العالم الذي يقام في الفلبين وإندونيسيا واليابان، اعتبارًا من 25 آب المقبل.
واستقبلت المواقع الأثرية في جرش وأم قيس والمدرج الروماني وجبل القلعة، مجسم كأس العالم، خلال جولته العالمية التي تسبق انطلاقة المونديال في الفلبين واليابان وإندونيسيا “استضافة مشتركة” في الفترة من 25 آب إلى 10 أيلول المقبلين.
وينتظر أن يواصل الكأس يوم غد جولاته في مدن سياحية أخرى في المملكة


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