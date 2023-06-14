موافقة على رفع الرسوم الدراسية لـ 27 مدرسة خاصة

وطنا اليوم:وافقت وزارة التربية والتعليم على طلب 27 مدرسة خاصة لرفع الرسوم الدراسية من أصل 210 مدارس تقدمت لذلك، وفق وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة الأربعاء.

وقال محافظة خلال مناقشة لجنة التعليم والشباب النيابية جملة من القضايا المتعلقة بالقطاع، إن نسبة زيادة الرسوم على الطلبة في المدارس التي تم الموافقة على طلبها واستيفائها الشروط المنصوص عليها بالتعليمات لا يتجاوز 5%.

وأشار إلى وجود تعليمات تضبط رفع رسوم المدارس الخاصة، تعتمد على التضخم ورواتب المعلمين وليس بشكلٍ عشوائي أو بقرار فردي من قبل المدارس