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الملك وعاهل بلجيكا يتابعان تمرينا عسكريا مشتركا

14 يونيو 2023
الملك وعاهل بلجيكا يتابعان تمرينا عسكريا مشتركا

وطنا اليوم:تابع جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وجلالة الملك فيليب ملك مملكة بلجيكا، اليوم الأربعاء، تمرينا عسكريا مشتركا في مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة “KASOTC”.
ونفذت التمرين العسكري المشترك ” AGILE APEX 23 ” مجموعة الملك عبدالله الثاني القوات الخاصة الملكية (الوحدة الخاصة 101) والقوات الخاصة البلجيكية، والذي تم تطبيقه ليحاكي عمليات القتال في المناطق المبنية لمكافحة الإرهاب والاشتباك القريب.
واستمع جلالتاهما، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، إلى إيجاز حول التمرين، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين الصديقين وتعزيز المواءمة بين القوات المشاركة من خلال التدريب على تنسيق النيران الأرضية والجوية في حالات الاشتباك القريب وإجراءات التخطيط وصنع القرار.
واطلع جلالتاهما على معرض للأسلحة البلجيكية ضم أجهزة ومعدات وذخيرة حديثة، استخدمت في التمرين.
وأشاد جلالة الملك وجلالة الملك فيليب بالمستوى المتميز والكفاءة العالية والاحترافية، التي أظهرها المشاركون في تنفيذ التمرين والمعنويات العالية التي يتمتعون بها.
وحضر التمرين وزيرة الدفاع البلجيكية والسفير البلجيكي في عمان وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة في البلدين


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