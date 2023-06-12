شاهد : عشائر الزعبية تحتفل بالأعياد الوطنية وزفاف سمو ولي العهد

وطنا اليوم:أقامت عشائر الزعبية محافظة البلقاء منطقة علان يوم أمس الأحد احتفالا وطنيا كبير حمل عنوان “خلف الهاشميين نمضي وفرح الحسين فرحنا” وذلك احتفالا بالمناسبات الوطنية وزفاف سمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد

واكد رئيس منتدى علان الثقافي خالد خليفة الزعبي على أهمية الإحتفال بالمناسبات الوطنية لتعزيز قيم المواطنة الصالحة وتجذير مفاهيم الولاء والانتماء للوطن والعرش الهاشمي المفدى وتجسيد أعلى درجات الوفاء للانجازات الوطنية التي تحققت في مختلف المجالات والقطاعات والاصلاحات المتنوعة التي شهدها الاردن بفضل الرؤى الاستشرافية لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه ليصبح الأردن انموذجا رائدا ومحط أنظار العالم

واضاف الزعبي أن المناسبات والأعياد الوطنية خلال هذا الشهر اثبتت عمق التلاحم والترابط مابين الشعب الأردني وقيادتة الهاشمية المظفرة بالعطاء والإنجاز وتوجت بالزفاف الملكي لصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد وصاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين والذي جسد القيم والعادات والتقاليد الأردنية والتراث والثقافة الأردنية الأصيلة بكل معانيها ليكون زفاف اردنيا شاهد على التاريخ مؤكدا اعتزاز الأردنين جميعا بالقيادة الهاشمية الحكيمة وقواتنا المسلحة الأردنية الجيش العربي وكافة أجهزتنا الأمنية حماة الوطن وسياجة المنيع.

وأشار الزعبي ان زفاف سمو ولي العهد ببساطته وعفويته والمشاركة الشعبية الفاعلة والفرحة التي عمت جميع المحافظات لم يكن حدثا اجتماعيا فحسب وانما سياسيا بامتياز، فقد بعث العرس الوطني الكبير بعدة رسائل وطنية عفوية أولها حب ووفاء وانتماء الأردنيين لوطنهم والولاء الراسخ للقيادة الهاشمية وثانيهما مقدار وحجم الامن والأمان والاستقرار الذي يتمتع به الأردن بفضل الله تعالى ثم قيادتة الهاشمية المظفرة ووعي ابناءه وبجهود نشامى القوات المسلحة الأردنية وحرفية الأجهزة الأمنية وأخيرا رسالة للجميع بان الأردن سيبقى دائما قويا منيعا آمنا مستقرا نهضويا يسير على طريق الحداثة والتطور بقياده جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه .

ورفع الزعبي أسمى آيات التهنئة والتبريك لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وجلالة الملكة رانيا العبدالله وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله وسمو الأميرة رجوة بمناسبة الزفاف ضارعا إلى الله العلي القدير أن يمن على جلالته وولي عهده الأمين بموفور الصحة والعافية.

ثم القت رئيس جمعية بصمة خير السيدة بثينه الزعبي كلمة القطاع النسائي التي بينت فيها ان هذه المناسبة العزيزة على قلب كل أردني تتزامن مع مناسبات عيد الاستقلال وذكرى تسلم جلالة الملك المعظم سلطاته الدستورية ويوم الجيش والثورة العربية الكبرى، وأتت هذه الاحتفالية لتعبر عن مشاعر الفرح والسرور بهذه المناسبات الوطنية العظيمة التي يستذكر معها الأردنيين التضحيات الجسام التي قدمها الاردنيون عبر التاريخ لبناء الأردن ونهضتة الحديثة ليكمل مسيرة العمل والبناء والريادة والإنجاز والنهضة الشاملة والمستدامة بمختلف المجالات

والقى رائد العمل التطوعي الوجيه احمد خلف الزعبي كلمة بهذه المناسبة أكد فيها على الوقوف خلف الهاشميين وبين أن هذه المناسبة العزيزة أدخلت الفرحة على قلوب جميع الأردنيين حيث دخلت الفرحه بيت كل أردني بزفاف صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله لتعبر عن عمق العلاقه والمشاعر الوطنية الراسخة التي تجمع الاردنين والهاشميين في صورة وطنية فريدة ستبقى خالدة في صفحات التاريخ الأردني المشرق .

وأحيا الحفل الفنان سعد أبو تايه، وقدمت العديد من القصائد الشعرية لشاعر الوطن حسين الغرايبة والشاعر علي صالح الزعبي والشاعرة فجر سلطان الزعبي كما شاركت فرقة امانة عمان للفلكور الشعبي وفرقة دير علا للفنون الشعبية وفرقة الحسين للموسيقات في مختلف فقرات الحفل الذي حضرة جمع غفير من أبناء عشائر الزعبية وابناء محافظة البلقاء