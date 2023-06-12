الاردنيون يتفاعلون تواصلياً مع اعلان ( مطلوب كومبارس)

وطنا اليوم – تفاعل المئات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن منذ يوم أمس مع إعلان نشر عبر صفحات للتوظيف يطلب موظفين بوظيفة “كومبارس” بأجر يومي 14 دينارا أي ما يعادل 420 دينارا بالشهر.

وفي تفاصيل الإعلان المنشور فقد طلبت إحدى شركات الانتاج التلفزيوني 80 شخصا للعمل لديها لمدة شهرين متواصلين بوظيفة “كومبارس” وذلك أثناء العمل على تصوير عمل تلفزيوني في الأردن.

وذكر الإعلان الذي لاقى تفاعلا واسعا أن الوظيفة بأجر يومي وتشمل تأمين المواصلات ذهابا وإيابا بالاضافة لتأمين وجبات طعام ( فطور، غداء، عشاء ) .

وذكر الأعلان أن من أهم شروط من يريد التقديم على الوظيفة أن يكون من أصحاب البشرة البيضاء مشيرة إلى أن التصوير للعمل التلفزيوني سيتم في عدد من محافظات المملكة.

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