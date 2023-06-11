قرارات مهمة لمجلس الوزراء حول ترخيص المركبات والمؤمن عليهم العسكريين

وطنا اليوم:وافق مجلس الوزراء، الأحد، على مشاريع أنظمة حول ترخيص المركبات ورسوم رخص القيادة، والمؤمن عليهم العسكريين لسنة 202.

وقرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الشُّؤون الخاصَّة بالمؤمَّن عليهم العسكريين لسنة 2023.

ويأتي مشروع النَّظام، وفق ما جاء في بيان ، لغايات تغطية الأحكام القانونيَّة الواردة في التَّعديل الذي تمَّ على الفصل الخاصّ بالمؤمَّن عليهم العسكريين بموجب القانون المعدِّل لقانون الضَّمان الاجتماعي رقم (11) لسنة 2023م.

كما قرَّر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات لسنة 2023م.

ويأتي النِّظام لغايات توحيد شرائح الرُّسوم وتحقيق المساواة بين جميع مالكي سيَّارات الرُّكوب الصَّغيرة الخصوصيَّة والتأجير من نفس النَّوع وسِعة المحرِّك