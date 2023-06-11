مهيدات: تطوير إجراءات توعوية ورقابية ومخبرية مشددة على الشاورما ضمن خطة الصيف الرقابية

وطنا اليوم:باشرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء تنفيذ خطتها الرقابية على منشآت الشاورما خلال فترة الصيف والتي تتضمن جملة من الإجراءات التوعوية والرقابية والتفتيشية النوعية لتعزيز أنظمة مراقبة وتتبع المواد الغذائية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وبين مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات في بيان صحفي أن الإجراءات الرقابية المشدد تشمل تكثيف المسح والكشف الميداني لكافة المنشآت الغذائية التي تختص بتداول الوجبات السريعة وأهمها قطاع الشاورما وتكثيف الكشف على مصادر الدجاج المستخدم في إعدادها والتأكد من مطابقة مصادرها للمصدر الوارد في التعهد المقدم من قبل أصحاب العلاقة وتكثيف الكشف على مراكز التسحيب و تتبع آليات عملها وإعداد تقارير مفصلة عن واقع الحال.

وأشار مهيدات إلى أن المؤسسة استحدثت فحصا سريعا وفوريا في الميدان لبروتين الألبومين للتحري عن استخدام البيض أو بودرة البيض محظورة الاستخدام في مادة المثومة المقدمة مع وجبات الشاورما.

وأضاف مهيدات أن الخطة ستعتمد ايضا على تكثيف وزيادة سحب العينات من وجبات الشاورما الجاهزة لغايات فحص صلاحيتها للاستهلاك البشري وإعطاء العينات أولوية الفحص والتحري عن بكتيريا السالمونيلا من خلال جمع العينات وفحصها مخبريا خلال 24 ساعة.

وأشار مهيدات إلى أن المؤسسة أعدت قاعدة بيانات موحدة لقطاع الشاورما بالمملكة حيث عممت على كافة منشآت الشاورما بتعبئة نموذج خاص يحدد معلومات نوع التصريح ومصدر الدجاج المستخدم بأعداد الشاورما.

وأكد مهيدات على أن الخطة تستهدف عقد ورشات ودورات توعوية لمتلقي الخدمة والقائمين على قطاع الشاورما في محافظة العاصمة حول نظام التوزين (Scoring System) .

ولفت مهيدات إلى أن الخطة تأتي استمرار لجهود المؤسسة الرقابية الدورية وجهودها في العمل على تطوير ودعم الإجراءات الرقابية بهذا الخصوص ورفع كفاءة الرقابة لا سيما مع فترة الصيف وارتفاع درجات الحرارة وتأثيرها على سلامة وصلاحية الوجبات السريعة للاستهلاك وفي ظل ما تشهده هذه الفترة من إقبال المواطنين المتزايد على شراء الوجبات السريعة ومنها الشاورما.