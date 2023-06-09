اسعار الاضاحي مرتفع و وزارة الزراعة لم تحدد الاسعار لغاية الان

وطنا اليوم – لم تعلن وزارة الزراعة الأردنية عن أسعار الأضحية حتي الأن، ولكن يتوقع أن تكون الأسعار مرتفعة عن العام الماضي.
وفقاً لما صرحت به وزارة الزراعة فإن أماكن بيع الأضحية للعام 2023 في المملكة الأردنية الهاشمية سوف تكون في المناطق التالية:
- شارع الملك عبد الله الأول بالقرب من مستودعات الجيش.
- شارع الحزام الدائري بدءً من نقطة كاميرا مراقبة السرعة باتجاه جسر الصالحية.
- شارع الشعائر قرب الجسور العشرة.
- شارع نالشك في حي الظهير والدمينة.
- شارع الأمير حسين.
- شارع الصخرة قرب فند ق الكروان ومستودعه دائرة التنفيذ.
- شارع ضيف الله الحمود بالقرب من المركز الأمني.
- شارع مصعب بن عمير مقابل سوق الوحدات الشعبي ومجمع الجنوب.
- نهاية شارع البطحاء.