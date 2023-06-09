اسعار الاضاحي مرتفع و وزارة الزراعة لم تحدد الاسعار لغاية الان

وطنا اليوم – لم تعلن وزارة الزراعة الأردنية عن أسعار الأضحية حتي الأن، ولكن يتوقع أن تكون الأسعار مرتفعة عن العام الماضي.

وفقاً لما صرحت به وزارة الزراعة فإن أماكن بيع الأضحية للعام 2023 في المملكة الأردنية الهاشمية سوف تكون في المناطق التالية: