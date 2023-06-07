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ميسي يحسم وجهته المقبلة بشكل نهائي

منذ 3 ثواني
ميسي يحسم وجهته المقبلة بشكل نهائي

وطنا اليوم:أكدت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اختار وجهته المقبلة الموسم المقبل، والتي ستكون نادي إنتر ميامي الأميركي.
وقالت بي بي سي، عبر الصحفي المقرب من ميسي، غيليم بالاغ، إن ليونيل ميسي اختار الانتقال إلى إنتر ميامي في صفقة انتقال مجاني، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جرمان الفرنسي.
ولم يكشف حتى الآن عن المبلغ الذي سيتقاضاه ميسي من أجل الانتقال.
وأثار القرار استغراب المتابعين، بسبب العرض “الضخم” المقدم من الهلال السعودي، والذي قارب 400 مليون يورو سنويا، وفقا لمصادر عديدة.
وتلقى اللاعب أيضاً العديد من العروض الإنجليزية ويبدو عرض أستون فيلا الأكثر جدية لضم النجم البالغ من العمر 35 عاماً، إلا أنه فضل الانتقال للدوري الأمريكي.


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