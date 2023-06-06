بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

شخصيات اردنية على مقاعد الدراسة من جديد و المعشر عريف الصف

منذ ساعة واحدة
شخصيات اردنية على مقاعد الدراسة من جديد و المعشر عريف الصف

وطنا اليوم:جلس وزير الخارجية الاسبق مروان المعشر، أمس الاثنين على مقعده الصفي، قبل خمسين عاماً، برفقة عدد ممن رافقوه في الصف.
المعشر كتب على صفحته:
تصادف هذه السنة الذكرى الخمسون لتخريج صفي من كلية تراسنطة عام ١٩٧٣. وبهذه المناسبة قام عدد منا بزيارة المدرسة البارحة والالتقاء مع مديرها الاب رشيد مستريح وعدد من اعضاء الهيئة التدريسية. كما قمنا بزيارة عدد من الصفوف والتقطنا صورة تذكارية في واحد منها تعيد ذكريات عزيزة علينا جميعا. كما ابقينا بعض المقاعد خالية وفاء لمن رحل منا من هذا العالم.
الصورة البارحة: الصف الاول من اليمين: وائل الصيفي، مروان المعشر، ابونا رشيد مستريح، عمر المعاني، فائق مدانات
الصف الثاني: يعقوب صنوبر، نائل قعوار، مروان بواب، وليد عزيز، محمد القاسم، باسل مهيار، وائل عمرو
الصف الثالث: زاهي مسلم، خيرالدين شكري، طلال الحديد، مازن خلف، ابراهيم ندة، سليمان البشيتي
الصف الرابع: فكتور سابا، هنري شماس، نبيل فانوس، شاكر بشارات، سليم ابو الشعر
الصف الخامس: مكرم العلمي، مصطفى الطاهر
تذكرنا من لم يستطع الحضور لوجوده خارج البلاد او لعدم تمكننا الاتصال به
كما ترحمنا على ارواح من رحل منا: غسان صيقلي، جوزيف ابو دية، عوني قندور، جاد فينو، منذر السعودي، حبيب عازر، منصور غيشان، يوسف ابو دية، رفعت ابو السعود، مازن مقدح، نظير الهندي و جميل عياد. رحمهم الله جميعا.
كما قام اعضاء الصف بالتبرع ببعثتين دراسيتين لصف التوجيهي لمدة خمس سنوات عل ذلك يشجع ايضا كل خريجي مدارسنا على دعم التعليم والوفاء لمدارسهم

يب5454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454 - وطنا نيوزيب67676767676767676767676767676767676767676767676767676767676767676767 - وطنا نيوز


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

12:35

وزير الاقتصاد الرقمي: الأردن بصدد إطلاق خدمات 5G تجاريا للشركات

12:09

كلاب ضالة تعقر طالب مدرسة في إربد

12:04

العثور على أخطر جاسوس في الولايات المتحدة ميتاً في زنزانته

11:26

جوبترول تتفوق في الخدمة وتكسب ثقة الزبائن

11:17

قصة نجاح وإبداع للدكتورة وئام حمدي منصور .. طموح لا يعرف حدودا

11:13

الجمارك تحبط تهريب 67 كغم من حبوب المخدرات الكبتاجون

11:05

ابوهلال: 5-10% ممن يعانون من آلام أسفل الظهر لديهم “ديسك” والعلاج ليس “بالراحة”

11:00

البريد الأردني ينعى الوزير الأسبق شراري كساب الشخانبة

10:33

الرواشدة لتربية جرش: اذهبوا إلى مدرسة الجزازة

10:17

الحكومة تطرح عطاء لإعادة تأهيل مدرج مطار عمّان المدني

09:59

علان يحذر من شراء الألبسة من بعض المواقع الالكترونية

09:52

إعادة تأهيل 3 مواقع أثرية في المفرق

وفيات

البريد الأردني ينعى الوزير الأسبق شراري كساب الشخانبةوفيات الثلاثاء 6-6-2023وفيات الاثنين 5-6-2023وفيات الأحد 4-6-2023أسرة جامعة عمان الأهلية تنعى فقيدها المرحوم أ.د. أيمن أبو رمان