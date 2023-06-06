شخصيات اردنية على مقاعد الدراسة من جديد و المعشر عريف الصف

وطنا اليوم:جلس وزير الخارجية الاسبق مروان المعشر، أمس الاثنين على مقعده الصفي، قبل خمسين عاماً، برفقة عدد ممن رافقوه في الصف.

المعشر كتب على صفحته:

تصادف هذه السنة الذكرى الخمسون لتخريج صفي من كلية تراسنطة عام ١٩٧٣. وبهذه المناسبة قام عدد منا بزيارة المدرسة البارحة والالتقاء مع مديرها الاب رشيد مستريح وعدد من اعضاء الهيئة التدريسية. كما قمنا بزيارة عدد من الصفوف والتقطنا صورة تذكارية في واحد منها تعيد ذكريات عزيزة علينا جميعا. كما ابقينا بعض المقاعد خالية وفاء لمن رحل منا من هذا العالم.

الصورة البارحة: الصف الاول من اليمين: وائل الصيفي، مروان المعشر، ابونا رشيد مستريح، عمر المعاني، فائق مدانات

الصف الثاني: يعقوب صنوبر، نائل قعوار، مروان بواب، وليد عزيز، محمد القاسم، باسل مهيار، وائل عمرو

الصف الثالث: زاهي مسلم، خيرالدين شكري، طلال الحديد، مازن خلف، ابراهيم ندة، سليمان البشيتي

الصف الرابع: فكتور سابا، هنري شماس، نبيل فانوس، شاكر بشارات، سليم ابو الشعر

الصف الخامس: مكرم العلمي، مصطفى الطاهر

تذكرنا من لم يستطع الحضور لوجوده خارج البلاد او لعدم تمكننا الاتصال به

كما ترحمنا على ارواح من رحل منا: غسان صيقلي، جوزيف ابو دية، عوني قندور، جاد فينو، منذر السعودي، حبيب عازر، منصور غيشان، يوسف ابو دية، رفعت ابو السعود، مازن مقدح، نظير الهندي و جميل عياد. رحمهم الله جميعا.

كما قام اعضاء الصف بالتبرع ببعثتين دراسيتين لصف التوجيهي لمدة خمس سنوات عل ذلك يشجع ايضا كل خريجي مدارسنا على دعم التعليم والوفاء لمدارسهم