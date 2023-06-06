جوبترول تتفوق في الخدمة وتكسب ثقة الزبائن

وطنا اليوم- اثنى مواطنون على شركة جوبترول لتوزيع المحروقات لناحيتين الاولى جودة الخدمة ونظافة المنتج وثانيا لحسن الادارة ورقي التعامل

وعزا العديد منهم هذا التميز الى ادارتها الميدانية المتمثلة بشخص المهندس خالد الزعبي الذي يشاهد عادة في اوقات مبكرة اذ تبدأ رحلة التفتيش لدية في وقت الصباح الباكر وهو يتابع محطات تغطي اقليم من اقاليم المملكة في يوم واحد يتلمس ظروف العاملين ويصحح الاخطاء ويوجه نحو تقديم الخدمة المتميزة…شكرا لجهوده المتواصلة وسنسلط الضوء دائما على نشاطاته